Nečas už ví něco o štěstí. Přečkal dlouhé vteřiny s ústeckými střelami

„Série začíná zase od začátku. Musíme se dobře připravit a příští zápasy vyhrát,“ řekl před už jistým pátým a šestým utkáním pardubický pivot Radek Nečas.

Na zápasy je to totiž aktuálně 2:2. Svůj první duel doma Ústí zvládlo v poměru 70:58, ve druhém zase o koš vyhrály Pardubice výsledkem 91:89.

Klidně to však po čtvrtém utkání mohlo být 3:1 pro domácí. Sluneta totiž v samém závěru vyslala na koš neúspěšný pokus za tři body.

„Byly to hodně dlouhé vteřiny. Ústí mělo poslední střelu podobně jako v Pardubicích, ale naštěstí pro nás jim to tam nepadlo a na zápasy je srovnáno,“ ulevilo se Nečasovi. Série se teď stěhuje do Pardubic, kde bude pokračovat ve čtvrtek od 18 hodin.

„Musíme využít výhody domácího prostředí. Poučit se z chyb, kterých jsme se v Ústí dopustili, a hlavně těžit z toho, že jsme si dokázali, že jsme schopni vrátit se do zápasu,“ nabádal spoluhráče sedmatřicetiletý hráč, jenž nedávno překonal hranici 6 500 bodů v české nejvyšší soutěži.

Pardubická Beksa se může naplno opřít o Brandona Spearmana, který se prakticky ihned po svém příchodu na východ Čech stal oporou. „Je to hráč, kterému když se daří, tak je absolutně k nezastavení. Jsme moc rádi, že je s námi v kabině,“ nezastírá kapitán týmu Nečas.

Spoluhráči však na Spearmana možná někdy spoléhají až moc.

„Když se někomu daří, tak proč toho nevyužít a měnit herní styl? Na druhou stranu je ale nutno připomenout, že v závěru čtvrtého zápasu důležité koše vstřelili také Jiří Welsch a Jackson Kent,“ poznamenal Nečas.

On i jeho tým se musí v závěru série vypořádat s určitým tlakem. Od Beksy se postup očekává, kdežto Sluneta má již, dá se říct, splněno.

„Takhle bych to asi nebral. Když už se sem dostanete, tak chcete jít určitě dál. Uvidíme, komu z nás se nakonec podaří postoupit,“ zamyslel se Nečas.