Juška po pokaženém finále: Dneska jsem to vůbec nebyl já

Ve finále končíte poslední, dvanáctý. Tak jste si to asi nepředstavoval.

Vůbec ne. Neměl jsem ani pomyšlení na to, že bych mohl takhle dopadnout. Vůbec nevím, co se stalo.

Přesto, zkuste najít příčiny.

Těžko říct. Cítil jsem se dobře a myslím si, že nic závažného nevzniklo, že by se to mělo pokazit. Budeme se muset podívat na video, příčinu v tuhle chvíli nevím. Nějak jsem to dneska nebyl já.

Komunikovali jste s trenérem? Snažil se vám radit?

Snažil se mi poradit, abych nebyl nervózní, ale já jsem nějak tu nervozitu necítil. Fakt nevím, co se stalo, ani jak to popsat.

Ani po nevydařeném prvním pokusu jste neznervózněl?

Ne, po tom prvním ani ne. Možná po tom druhém, protože tím třetím už jsem se musel zajišťovat. Ale jak říkám, fakt jsem moc nepociťoval, že by mě něco svazovalo.

Do finále jste vstupoval v roli evropské jedničky. To nehrálo roli?

Nepociťoval jsem to. Ani jsem si nepřipouštěl, že bych měl být nervózní, už mám za sebou nějaké nováčkovské nervozity.

Mohlo se na špatném výkonu podepsat i teplé počasí?

Na to naše finále už jsme měli docela dobře, nebylo to úplně nejhorší. Při rozcvičování mi i trochu sprchlo, takže se vzduch pročistil. Počasí fakt nehrálo roli. A na Evropě jsme všichni profesionálové, na tohle si nemůžeme stěžovat, nemůžeme se na to ohlížet a už vůbec se na to nemůžeme vymlouvat.

Není to depresivní, že se tady českým atletům zatím nedaří?

Jak se to vezme. Já jsem dlouho neměl období, kdy by se mi nedařilo. Tak snad se z toho vyhrabu. Budeme hledat co nejbližší závody, abych ještě využil toho, co ve mně je. Atletická sezona pokračuje. Nerad bych takovým výsledkem ukončil sezonu.