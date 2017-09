Úvod cyklokrosového poháru ve Slaném patřil Němci Walslebenovi

Čtvrté místo se ztrátou tří sekund na stupně vítězů obsadil Tomáš Paprstka, který usiluje o třetí celkový triumf v seriálu za sebou.

„Byl to těžký, rychlý a spravedlivý závod. S výsledkem jsem strašně spokojený, protože se mi poslední dva roky v začátku sezony nedařilo. Letos jsem trochu pozměnil přípravu a vyplatilo se,“ citoval Ťoupalíka server cyklokros.cz.

Paprstkovi v závěru chyběly síly na boj o medailové umístění.

„Chvílemi jsem si věřil na vítězství, ale v závěru tam na mě bylo hodně jezdců belgické stáje. Postupně mi nastupovali a chtěli mě co nejvíc unavit. Nejvíc mě mrzí nepovedený závěr, ale to už jsem mlel z posledního,“ uvedl jezdec týmu Expres CZ Kolín.

Mezi ženami vyhrála ve Slaném potřetí za sebou Pavla Havlíková, která měla v cíli minutový náskok na Nizozemku Inge van der Heijdenovou. „Sice to tak vypadá, ale tak přesvědčivé to nebylo. Je začátek sezony, ještě nejsem tak rozjetá. Doufám, že to bude v dalších závodech ještě lepší. Všechno směřuji k mistrovství Evropy do Tábora,“ řekla Havlíková.