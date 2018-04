Splněná povinnost. Královští sokoli jdou dál a vyhlížejí boj o baráž

„Je to sport, tenhle postup jsme však brali tak trochu jako povinnost, přece jen jsme byli favority,“ uvedl po postupu do semifinále trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Hradečtí Královští sokoli pod jeho vedením vyhráli nad kdysi slavným Novým Jičínem nejprve na domácí palubovce 101:70, poté u něj 84:59 a postupové dílo dokonali znovu ve své hale v Třebši výsledkem 91:55. V tomto zápase rozhodli o své výhře už v úvodní desetiminutovce, kdy svého soupeře rozstříleli dvacetibodovým rozdílem 31:11.

„V tomto zápase bylo hotovo opravdu už po první čtvrtině. Bylo to umožněno i tím, že soupeř k němu přijel bez několika opor jen s osmi hráči,“ vysvětlil hradecký trenér.

Zápas se pak dohrával za jasného vedení Hradce. To, že už nenarůstalo takovým tempem, bylo způsobeno tím, že v hradeckém týmu dostali šanci mladí hráči. I tak byl konečný rozdíl šestatřicetibodový. „Čtvrtfinále máme úspěšně za sebou, teď před námi stojí hlavní cíl, kterým je postup do baráže o Národní basketbalovou ligu,“ uvedl hradecký kouč.

Posledním krokem k tomuto cíli bude následné semifinále, v němž se Královští sokoli střetnou s družstvem Písku. Ten totiž možná trochu překvapivě ve čtvrtfinále vyřadil Litoměřice, které v dlouhodobé části skončily za Hradcem druhé, zatímco Písek se do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo vůbec nedostal.

„Možná to jako překvapení vypadá, ale mě to zase tak nepřekvapilo. Jednak hrál dobře, jednak Litoměřice třeba v zápase, který jsem viděl, nastoupily bez řady hráčů základního kádru,“ poznamenal Peterka.

Do semifinále se týmy pustí v neděli, jeho vítězové budou mít právo zahrát si baráž o postup do nejvyšší soutěže. Zatímco Hradec už svého soupeře pro semifinále zná, ve druhé dvojici se čeká na to, kdo vyzve jihlavskou Vysočinu. Stav čtvrtfinálové série mezi Košířemi a Zlínem je před pátečním pátým, rozhodujícím zápasem nerozhodný 2:2.