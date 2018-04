Písek bude kousat. Přesto v hradečtí basketbalisté věří, že budou slavit

Hradec ho vyhrál po velkém boji 86:82, k postupu do baráže o NBL mu tedy chybí jediná výhra. Poprvé se o ni pokusí v pátek na hřišti semifinálového soupeře.

Semifinále ● 1. zápas: Královští sokoli Hradec Králové - Sokol Písek 86:82 (21:23, 48:47, 69:63). Nejvíce bodů: Andres a Peterka 16, Majerík 14 - Šlechta 23.

● 2. zápas: pátek v 19 hodin v Písku

● případný 3. zápas: v neděli v Hradci (hala na Eliščině nábřeží)

Pozn.: Série se hraje na dvě výhry, vítěz má právo účasti v baráži o postup do Národní basketbalové ligy

„V Písku se nehraje lehce, ale nám se v poslední době možná hraje lépe venku než doma. Doma už jsme druhou sezonu neprohráli a to na hráče trochu doléhá,“ poznamenal hradecký kouč.

Semifinále proti sobě svedlo dvě družstva, která se ještě nepotkala. V základní části totiž obě hrála v jiné skupině, navíc Písek se nakonec ani neprobojoval do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo a hrál následně ve skupině o 7. až 12. místo, kterou vyhrál.

„Teď hraje opravdu výborně. Postoupil přes Litoměřice a dost kouše a ještě asi bude. My jsme v prvním utkání možná trochu doplatili i na to, že jsme po delší době narazili na pořádného soupeře,“ řekl Peterka.

Přesto Hradečtí věří, že si postup přivezou už v pátek večer a že nebude muset dojít na nedělní rozhodující zápas. „Přece jen máme výhodu a na tahu je teď soupeř, aby to zvládl,“ míní kouč.

Pokud to zvládne, bude se v neděli odpoledne rozhodovat v Hradci. Sokoli by měli trochu nevýhodu v tom, že by nemohli využít svoji halu v Třebši, hrálo by se na Eliščině nábřeží.