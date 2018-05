Hradec Králové obhájil, ale Zlína se v baráži o NBL opět nedočkal

„První cíl letošní sezony jsme splnili, obhájili jsme první místo a podruhé za sebou se můžeme radovat z „malého“ titulu,“ těší trenéra Královských sokolů Lubomíra Peterku.

Prvenství ve druhé nejvyšší soutěži bylo slastným zakončením sezony, jejíž další cíl byl splněn už před finálovými duely. Sokoli už před nimi měli jistotu, že si počtvrté za sebou zahrají baráž o postup do nejvyšší soutěže.

Už před nimi však věděli, že to počtvrté bude jen v přímých dvou zápasech s nejhorším týmem Národní basketbalové ligy. Jihlavská Vysočina totiž už dopředu dala najevo, že baráž hrát nebude, a poražený semifinalista ji hrát nemůže.

„Bohužel semifinálové výsledky šly proti nám, kdyby do finále postoupil Zlín, tak by se baráž hrála ve třech, což by nám dávalo větší šanci na úspěch. Hrálo by se jednou každý s každým na turnaji, který bychom pořádali,“ posteskl si Peterka, jehož tým si tak ani po čtvrté za sebou turnajový boj o postup mezi elitu nevyzkouší.

Z baráže tak zůstávají dva zápasy, stejně jako před dvěma lety v nich Hradečtí potkají Jindřichův Hradec, stejně jako tehdy nejhorší tým domácí nejvyšší soutěže. První zápas se hraje už v pátek v Jindřichově Hradci, odveta je na programu v neděli na východě Čech, hraje se jako v předcházejících případech podle pohárových pravidel.

„Sezona ještě nekončí, všichni vědí, a netajili jsme se s tím od počátku sezony, že pro nás je vrcholem baráž o nejvyšší soutěž. Proto se teď soustředíme na další víkend, který rozhodne, zda sezona bude úspěšná podle našich představ,“ poznamenal Peterka.

Samotné finále první ligy přineslo dvě jasné výhry Královských sokolů, v Jihlavě vyhráli o 18 bodů (92:74), v domácí odvetě ještě o dva víc (105:85). „První ligou jsme prošli s pouhými třemi prohranými zápasy, což je velmi dobrý počin,“ pochvaluje si Peterka.