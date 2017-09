O Prskavcově krachu v semifinále, který přišel místo zlaté obhajoby

Ostatní sporty

Další 1 fotografie v galerii Jiří Prskavec v neúspěšné kvalifikaci na mistrovství světa ve vodním slalomu ve francouzském Pau. | foto: ČTK

dnes 6:59

Pau (Od našeho zpravodaje) - Na francouzskými vlajkami napěchované tribuně vysoko vlály i dva české transparenty: „Prskni to tam!“ a „Prskavec is the best!“ Jako třináctý od konce se Jiří Prskavec právě spouštěl do semifinálové trati světového šampionátu ve vodním slalomu ve francouzském Pau.