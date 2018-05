Vedení prostějovských volejbalistek sníží rozpočet, chce sázet na mládí

O víkendu usedly prostějovské volejbalistky podesáté v řadě na trůn. Ovšem v té příští ho zřejmě dobrovolně uvolní. Klub totiž naznačuje, že v příští sezoně bude mít méně peněz a nižší cíle.

„Rozpočet na příští sezonu ještě není úplně stanovený, ale tušíme, že nebude v takové výši jako letos. Zatím nedokážu říct, o jaké ponížení půjde, ani procentuálně,“ naznačil sportovní ředitel VK Prostějov Peter Goga.

Vše nasvědčuje tomu, že doba, kdy prostějovská dynastie složená z nejlepších českých hráček doplněných kvalitními cizinkami vyhrávala drtivou většinu zápasů ve třech setech, se nachýlila.

„Chceme dát větší prostor českým hráčkám a hlavně těm z naší líhně. Sportovní cíle budeme určovat až před sezonou podle složení kádru. Nechceme teď vykládat, že budeme hrát o medaili nebo střed tabulky, to je předčasné,“ vysvětluje Goga.

To vše ještě nemusí znamenat, že kralování Prostějova končí, svou desetiletou nadvládu může znovu protáhnout i s omlazeným týmem. Titul by však rozhodně měl být dosažitelnější pro ostatní kluby, což nabourá jistou jednotvárnost soutěže, kdy ostatní kluby hrály jen o druhé místo. „Když se přihlásíme do soutěže, vždycky budeme usilovat o titul. Každý, kdo jde do soutěže, ji chce vyhrát,“ připomíná Goga.

V minulých letech bylo obvyklé, že Prostějov sázel především na kvalitní cizinky, ovšem už v poslední sezoně měl v kádru pouze dvě Němky Kathleen Weiss a Lauru Emonts a Slovenky Gabrielu Kozmík a Ninu Herelovou. „Nechci tvrdit, že nebudeme mít žádnou cizinku. Devadesát procent našich hráček mělo jednoletou smlouvu, takže se s nimi začínají rozbíhat rozhovory o příští sezoně,“ vysvětluje sportovní ředitel.

Posílí Kovářová Olomouc?

Jisté zatím je, že v klubu končí libero Julie Kovářová, která byla u pěti mistrovských titulů Prostějova. „Budu pokračovat ještě jednu sezonu, ale uvidíme kde. Už to vím, ale nemůžu to prozradit. V Prostějově to nebude,“ přiznala 30letá hráčka.

Do zahraničí však údajně namířeno nemá, spekulace o dalším působišti bývalé reprezentantky tak už začaly. A zesílily poté, co Olomouc oznámila, že v další sezoně nepočítá se svým chorvatským liberem René Sain. Už dnes olomoucký klub pořádá tiskovou konferenci, kde kromě shrnutí sezony naznačí i budoucí vývoj klubu. Bude tedy zajímavé sledovat, zda oznámí i přestup, který by na trase z Prostějova k patnáct kilometrů vzdálenému rivalovi, jenž poslední tři roky neuspěl ve finále, měl hodně pikantní příchuť.

Síla Prostějova bude hodně záviset na osudu Heleny Horké. Zkušená univerzálka byla vyhlášena nejlepší hráčkou finále a výkony vyčnívala v celé soutěži. Statistiku získaných bodů jasně ovládla s počtem 597, druhá Laura Emmonts jich měla o více než 140 méně. „V Prostějově mám smlouvu a budeme o tom mluvit. Asi budu pokračovat, nemám tu žádný problém, ale nevím, jaký tu bude tým a jak to tu bude vypadat. Zatím to neřeším,“ připouští špetku nejistoty 36letá rodačka z Brna.

Jisté je, že v případě setrvání si už nezahraje Ligu mistryň, trenér Miroslav Čada totiž ve víru oslav prozradil, že se do ní Prostějov v příští sezoně nepřihlásí. „Je to tak, do Ligy mistrů se nepřihlásíme. Budeme hrát druhou nejvyšší evropskou soutěž CEV Cup. Jako vítěz ligy a poháru by to neměl být problém,“ potvrdil Peter Goga.

Sportovního ředitele čeká ještě jeden úkol, najít nového trenéra, Čada totiž prohlásil, že po deseti letech cítí jistou únavu. „Je potřeba některé věci změnit, jiný pohled, družstvo hodně okysličit, protože přece jen podmínky nebudou takové, jako do letošního roku. Bude to hodně práce s mladými hráčkami a k tomu je logické, když přijde mladý trenér,“ řekl kouč, který příští týden oslaví 65 let.