Je tu nová výzva, větší, říká šéf prostějovských volejbalistek Chytil

„Šanci dostanou zejména mladé české hráčky, sportovní ambice nám zůstávají, ale jejich naplnění bez zahraničních hvězd bude rozhodně těžší. Chceme pracovat na budoucnosti českého ženského volejbalu a věříme, že u nás vyrostou talentované hráčky i pro národní tým,“ naznačuje příští směr prostějovského volejbalu předseda správní rady VK Prostějov Petr Chytil.

Změny v Prostějově Jak bude vypadat nový tým prostějovských volejbalistek, zatím není jasné. Jisté je, že ho jako trenér povede Lubomír Petráš, který dosud pracoval jako asistent. Nahradí Miroslava Čadu podepsaného pod všemi deseti tituly, který však v klubu zůstane jako sportovní ředitel a poradce. Z hráček už je jasný odchod Veroniky Trnkové a Julie Kovářové do Olomouce, v klubu už by neměly pokračovat ani obě německé hráčky Weissová a Emontsová. Smlouvu má největší opora Helena Horká, avizovala však, že se rozhodne podle složení týmu.

Máte vysvětlení, proč klub vládl tak dlouho?

Do volejbalu jsme přinesli některé prvky, které zde byly absolutně nové. Klub využíval dostupné marketingové a reklamní nástroje používané naší agenturou například v prostějovském tenise. Pořádal doprovodné akce, promo aktivity, využíval sociální sítě, VIP služby a tím si získával jméno. S tím souvisí druhý důvod úspěchu. Podařilo se nám získat silné partnery a největší úspěchy doma i v zahraničí jsme získali pod hlavičkou VK Agel Prostějov. Díky tomu jsme mohli získat elitní domácí hráčky a špičkové zahraniční posily.

Nejde to ovšem tak zjednodušit, že za sportovním úspěchem stojí pouze dobrý marketing a peníze…

To je pravda. Podstatným důvodem úspěchu bylo angažování trenéra Miroslava Čady, který za těmi všemi sportovními výsledky stojí. Opakovaně se trefil při výběru posil, tým uměl vždy dobře složit a připravit na vrcholy sezony. Navíc u nás dokonale funguje komunikace a vztahy mezi vedením klubu a realizačním týmem. Všechno se nám sešlo. Ekonomické zázemí i personální obsazení. Jedno bez druhého by nefungovalo.

Umíte docenit, čeho klub v posledních letech dokázal?

Matematicky určitě. Téměř neopakovatelná „magická desítka“ – deset v řadě po sobě následujících titulů mistra České republiky, stejný počet startů v Lize mistryň. Čtyři postupy do play-off mezi nejšpičkovějšími kluby Evropy. Byla to velká jízda! Navíc se nám podařilo porazit i několik opravdových světových velkoklubů a volejbalových gigantů. Možná si opravdu uvědomíme, čeho jsme dosáhli, až časem. Těžko se bude dalším českým klubům takové úspěchy překonávat. Ale pouze nostalgie a příjemný pocit z desetileté volejbalové dominance nejsou na místě. Jedeme dál.

Lákalo by vás ještě nějaké přidat? Nebo už se oslavy výher omrzely?

Výhry se neomrzí, to vám všichni ve sportovní branži potvrdí. Není pravda, že bychom už ani nevěděli, kolik titulů náš tým získal. Ke každému jsme došli jinak. Někdy jsme v extraligové sezoně neprohráli ani jeden zápas, jindy se nám podařilo ukončit sezonu až ve zkrácené hře posledního finále. Všechny úspěchy si pamatujeme a byli jsme na ně hrdí. Všem hráčkám, které se v minulých sezonách na výsledcích podílely, moc děkuji, stejně jako realizačnímu týmu. Jen jsme se teď rozhodli jít trošku jinou cestou. Čeká nás nová výzva. Možná ještě větší než ta první, ale o to více by mohl být úspěch sladší s mladým a převážně českým perspektivním týmem.

Jaké budou ambice klubu v nové éře?

Sportovní ambice máme stále vysoké. Ve vrcholovém sportu to snad ani bez ambicí nejde. Rozdílná filozofie je v tom, že budeme daleko více pracovat s mladými hráčkami, především s těmi českými. Vše s cílem naučit je volejbal na co nejvyšší úrovni, vychovat z nich konkurenceschopné osobnosti evropského formátu, nejen pro VK Prostějov, ale i pro českou reprezentaci. Možná to bude dlouhá cesta, třeba zpočátku i méně úspěšná, ale vydáme se po ní s plným nasazením.