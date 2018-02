Prostějovské volejbalistky čeká boj s věžemi italské Novary

„Novara je skvěle silově vybavená, hráčky jsou ale výborné i technicky. Logicky jsme byli v prvním utkání hodně často pod tlakem, přesto se nám podařilo urvat set. Třeba to doma bude ještě lepší,“ přeje si trenér Prostějova Miroslav Čada, jehož tým je v tabulce po třech kolech bez bodu.

Vymazat nulu na svém kontě bude pro prostějovské volejbalistky téměř nadlidským cílem. Mezinárodní soubor italského elitního klubu exceluje v útoku i v obraně, kde staví často neprostupnou hráz už na bloku.

„Novara je ve všech ohledech o kategorii výš než my, to si nemusíme nic nalhávat. Takový supertým nemůžeme opakovaně či pravidelně porážet, ale jednou z řady zápasů ho udolat možné určitě je. Potřebujeme, aby ony neměly tak úplně svůj den a my jsme naopak předvedly perfektní výkon. Potom lze dosáhnout čehokoli, takový je sport,“ nevzdává se naděje prostějovská opora Helena Horká.