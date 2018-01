Volejbalistky Prostějova míří v Lize mistryň podruhé do Itálie

Svěřenkyně trenéra Miroslava Čady míří na Apeninský poloostrov znovu po dvou týdnech. V minulém kole prohrály 1:3 se současným lídrem italské ligy Coneglianem, které je s plným ziskem v čele skupiny B.

Hanačky jsou v tabulce poslední, uhrály zatím dva sety. Jejich soupeřky z Novary, úřadující italské mistryně, prohrály v prvním kole v Coneglianu 1:3. Ve druhém nečekaně vyhrály 3:2 v Istanbulu nad Fenerbahce a udržely si naději na postup do play-off.

„V nabité skupině měla být Novara soupeřem, proti kterému jsme měli mít největší naději na úspěch. Po výhře v Turecku je ale vidět, jak silné družstvo má,“ uvedl na klubovém webu trenér Čada. Přesto vidí šanci na dobrý výsledek. „Potřebujeme však odvést super výkon na maximu našich možností,“ dodal kouč.

Během analýzy u videa se snažil prostějovský tým najít slabiny Italek. „Vypozorovali jsme, že se často snaží přihrávat pouze ve dvou, z toho někdy pramení problémy na příjmu. Musíme být co nejodvážnější na servisu a v útoku. K tomu přidat dobrou obranu a zejména přihrávku, což by otevíralo cestu k pestrému zakončení. To všechno jsou pochopitelně jen teorie,“ uvedl Čada.

Oporami Novary jsou polská nahrávačka Katarzyna Skorupová, nizozemská univerzálka Celeste Plaková, americká blokařka Lauren Gibbemeyerová a smečařky Italka Francesca Piccininiová s Portoričankou Stefanií Enrightovou.

V domácí lize je Novara druhá. V posledním kole nečekaně prohrála s posledním týmem tabulky Filottranem 2:3. „Výsledek naznačuje, že se soustředí hlavně na Ligu mistryň. O to těžší úlohu budeme mít,“ myslí si Čada. Utkání začne ve čtvrtek ve 20:30.