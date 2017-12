Prostějov sebral Fenerbahce na úvod „skupiny smrti“ v Lize mistryň set

Prostějovské hráčky začaly nebojácně a využily v úvodu šance, které jim úřadující turecké šampionky a vítězky Ligy mistryň z roku 2012 nabídly. Zpočátku totiž nepředváděly očekávanou kvalitu, občas se dopustily chyby a svěřenkyně Miroslava Čady je trestaly. Odměnou jim bylo vítězství 25:20.

Po změně stran se však hvězdný kádr Fenerbahce dostal do pohody a dominoval zejména při obraně na síti. Jen ve druhém setu získaly hostující hráčky blokem osm bodů a v celém zápase 17. Prostějov bodoval blokem dohromady sedmkrát.

„Nebylo to špatné utkání. Vyrovnali jsme se jim na přihrávce a na podání, ale zejména na bloku proti nám stála velká síla a v útoku to bylo rozdílné zásluhou Rahimovové a Pereiraové. To jsou bombardérky, těžko jsme na ně hledaly obranu,“ řekl Čada České televizi. „Holky se však praly statečně a je to další motivace,“ ocenil.

Favorit z Istanbulu získal další dvě sady 25:14, 25:19, ale v koncovce čtvrtého dějství se Prostějov dostal do vedení 21:19. Šestibodovou šňůrou však turecký tým jejich naději utnul. Vzájemnou bilanci Fenerbahce dnes vylepšilo o sedmou výhru, dohromady při nich ztratilo jen dva sety.

V příštím kole se Čadův výběr představí 10. ledna v Itálii proti Coneglianu, které Ligu mistryň zahájí ve středu v derby s Novarou. „Vzhledem k tomu, že oba týmy vedou italskou ligu, tak se obávám, že proti nám bude zase velká síla. Ale v každém zápase čekáme na šanci, kdy bychom mohli urvat nějaký set, případně vítězství,“ dodal Čada.