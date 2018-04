Chceme slavit doma v Prostějově, říká smečařka Kossányiová

Sebevědomým slovům není proč se divit, Prostějov v průběhu play off dosud neprohrál a i zápas v Olomouci dohrával v klidu, vždyť třetí a čtvrtý set získal 25:16 a 25:17. V úvodu však vysokoškolačky naznačovaly, že mohou doma uspět, zvlášť po vítězné první sadě. „Navíc ve druhém setu jsme prohrávaly i o čtyři body, to už si v hlavě řeknete ‚á do pr…, je to špatný‘. Ale v tu chvíli nás trenér nabádal, ať tomu stále věříme a nebojíme se chyby. Tak jsme se chytly,“ líčí začátek obratu Kossányiová.

Prostějov postupně smazal ztrátu 10:15 a druhý set získal pro sebe. „Koncovka druhého setu byla rozhodující, protože kdyby nedopadla… Nechci říkat, že bychom prohrály, ale bylo by to o dost těžší,“ přiznala prostějovská smečařka.

Srovnat se musela i s bouřlivou kulisou, do univerzitní haly dorazilo téměř patnáct set diváků. „Strašné vedro, strašně moc lidí, bubny, hlasatel, bylo to neskutečné. Ale hrálo se dobře, byla skvělá atmosféra, takovou jsme u nás v Prostějově neměly,“ srovnává rodačka z Příbrami.

Podobné návštěvy vidělo i loňské vzájemné finále, tehdy ale Olomouc ve třetím utkání vyhrála a doma mohla o titulu ve čtvrtém duelu rozhodnout. Neuspěla a v Prostějově pak v pětisetové bitvě šanci na svržení královen definitivně ztratila.

Kossányiová společně s univerzálkou Helenou Horkou je však nezažily, do týmu přišly až v létě. I díky nim míří favoritky k cíli poněkud přímější a kratší cestou. „Druhý zápas rozhodl asi útok. Byly jsme trochu slabší na servisu, ale to už tak v cizí hale bývá. Celkově jsme to ustály na přihrávce, blok jsme ale neměly tak dobrý,“ střízlivě hodnotila 24letá hráčka, která se na Hanou vrátila po dvou letech v polské Vratislavi.

V minulosti už tu získala tři české tituly, teď je blízko tomu, aby si na blyštivý pohár sáhla znovu. „Chceme vyhrát a slavit doma, a ne jet s pohárem z Olomouce. Musíme do toho jít naplno a čekat, že Olomouc vymyslí cokoliv. Ať už přijede šest autobusů, nebo na nás vymyslí nějakou jinou boudu,“ směje se Kossányiová.