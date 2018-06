Probuďte se. Bylo to propadák! burcuje šéf Mercedesu svůj tým

V Kanadě sledoval celý ansámbl seriálu formule 1 suverénní triumf Sebastiana Vettela. Suverénní nikoliv proto, že by snad měl takový náskok. Všichni jeho hlavní soupeři byli celý závod těsně za ním. Jenže ho nikdo z nich nedokázal ohrozit.

Lewis Hamilton jezdil dost podobné časy jako vítěz závodu. Do cíle dojel se ztrátou pouhých dvaceti vteřin. Nebylo to však na druhém, ale na pátém místě. A ani chvíli to nevypadalo, že by to mohlo být lepší. Namísto očekávané dominance byl Mercedes pro Ferrari a Mercedes vyrovnaným soupeřem. A to Wolffovi nestačilo.

Toto Wolff se dokonce naštval, když se ho reportér zeptal, zdali souhlasí s Valtterim Bottasem. Finský pilot totiž hned po závodě prohlásil, že druhé místo bylo maximem možného, na co mohl jeho tým dosáhnout.

„Vůbec nesouhlasím! Tenhle výsledek je pro nás propadák,“ řekl týmový šéf. „Kanada je pro naše auto silnou tratí, ale celý víkend jsme dělali chyby. Od začátku. Mám z toho jediný pocit. Musíme se okamžitě probudit.“

Městský okruh v Montrealu s dlouhými rovinkami a s prudkým brzděním do zatáček v minulých letech opravdu vždy nejvíce seděl týmu Mercedes. S nejsilnějším motorem v šampionátu zde Hamilton vyhrál třikrát za sebou. Ani letos neměl mít soupeře, soupeři se však dokázali na specifickou dráhu připravit lépe.

Toto Wolff byl opravdu naštvaný, takže je jasné, že v týmu Mercedes, který v Kanadě přišel o vedení v celkovém pořadí mistrovství světa, přijdou změny. „Propadli jsme v každém aspektu. Na této trati musíme ukázat naše přednosti a ne se snažit limitovat nedostatky. Teď je nezbytné vyvodit z toho důsledky.“