Házenkářky v druhém přípravném utkání na Slovensku remizovaly

Bašný do odvety nasadil méně zkušené hráčky, které se v pátek tolik na palubovku nedostaly. Některé opory dokonce do utkání nezasáhly vůbec. Slovenky byly v úvodu přesnější, a když si v 16. minutě vytvořily vedení 8:4, vzal si český kouč oddychový čas. Jeho svěřenkyně pak zabraly a do pauzy srovnaly na 11:11.

Také start do druhé půle měly lepší Slovenky, které se na rozdíl od českého celku na evropský šampionát nekvalifikovaly. Domácí tým před polovinou druhého dějství odskočil do vedení 17:13, hned za dalších pět minut ale bylo srovnáno a vzápětí dokonce hostující hráčky stav otočily. Dvěma góly po sobě však opět získalo vedení Slovensko a remízu zajistila na konci předposlední minuty Ryšánková.

„I tento zápas splnil svůj účel. Zápas jsme začali bez několika hráček, Mika, Luzumová nebo Knedlíková dnes do zápasu nezasáhly. Přidala se ještě zranění dvou dalších hráček v průběhu utkání, takže zápas jsme dohrávali v dost okleštěné sestavě. Ale přesto se ostatním hráčkám podařilo uhrát velice příznivý výsledek,“ uvedl v tiskové zprávě Bašný.

Začátek přípravy na Euro si pochvaloval. „Z obou částí přípravy mám dobrý pocit. Jak s kempem, tak se zápasy jsem spokojený. Hráčky, které zde byly nové nebo dostávají méně prostoru, nám ukázaly, že na to mají, a ztížily nám přemýšlení o nominaci na šampionát,“ dodal Bašný.

Poslední zápasovou prověrkou před šampionátem ve Francii bude pro Češky listopadový přípravný turnaj v Chebu.