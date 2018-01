Házenkáři deklasovali Rakušany v generálce na mistrovství Evropy

Reprezentanti předvedli v Brně hlavně v druhém poločase mimořádný výkon a navázali na páteční vítězství 26:23 z úvodního vzájemného přípravného duelu poblíž Vídně. Na výhře se výrazně podílel i brankář Tomáš Mrkva, který za 42 minut inkasoval jen 14 branek.

Zatímco v pátek v prvním ze dvou přípravných zápasů rozhodl český celek o výhře až díky povedené závěrečné pětiminutovce, v Brně od začátku kraloval a soupeře ani jednou nepustil do vedení.

„Odehráli jsme už velice kvalitní utkání v Rakousku a chtěli jsme na ten výkon navázat, v lepším případě ho ještě zlepšit. To se povedlo na víc než 100 procent, takže jedním slovem vynikající,“ řekl po utkání pro tvcom.cz Mrkva.

„Myslím, že přípravu jsme zakončili hezky, zvlášť ve druhém poločase, který jsme odehráli opravdu kvalitně,“ uvedl pro svazový web jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

Reprezentanti si v úvodním dějství vytvořili místy až čtyřgólový náskok a jen kvůli několika neproměněným stoprocentním šancím nešli do kabin v pauze s vyšším rozdílem v zádech než 13:10.

V české brance zářil Mrkva, který se dokonce blýskl i gólem přes celé hřiště. Po přestávce jeho skvělý výkon ještě gradoval a Rakušané nad jeho zákroky jen nevěřícně kroutili hlavami. Domácí soupeře nemilosrdně trestali z brejků a v 38. minutě vedli už o sedm gólů.

Mrkva ve 42. minutě přepustil místo mezi tyčemi Adamíkovi a český náskok dál narůstal. V polovině druhé půle proměnil únik Číp a zvýšil už na 25:15. Češi dohrávali závěr v naprosté exhibici a druhé dějství vyhráli o jedenáct branek, což brněnské publikum ocenilo minutovým skandovaným potleskem vestoje. Pět gólů vstřelil Jakub Hrstka.

„Apelovali jsme v poločase na kluky, aby zlepšili koncentraci a soustředili se na věci, na kterých pracujeme. A to se nám povedlo. Ve druhém poločase jsme Rakousko přejeli,“ těšilo Kubeše.

„Myslím, že jsme hráli výborně i v prvním poločase, jen jsme zazdili pár stoprocentních šancí. Proto to bylo jen 13:10. Kdybychom čisté šance proměnili, vedli bychom už po poločase o sedm osm gólů. To se změnilo ve druhém poločase, kdy jsme šance proměnili. A obrana pracovala opravdu super,“ pochvaloval si Mrkva.

Reprezentanti si povedenou generálkou výrazně zvedli sebevědomí před začátkem evropského šampionátu. Po pondělním volnu se tým znovu sejde v úterý v Brně a na konci týdne již odcestuje na turnaj do Chorvatska. Konečnou šestnáctičlennou nominaci oznámí trenéři Jan Filip a Kubeš 11. ledna. Do mistrovství vstoupí jejich svěřenci 13. ledna proti Španělsku, dalšími soupeři ve skupině budou Dánsko a Maďarsko.

„Všichni do našeho systému super zapadli, každý věděl, co má dělat, a každý plnil to, co se od něj očekává. Když to přeneseme na mistrovství Evropy, tak uspějeme. Jedeme tam s cílem postoupit. Máme těžkou skupinu, ale s takovým výkonem, co jsme dnes předvedli, určitě nejsme bez šance,“ dodal Mrkva.