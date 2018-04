Házenkáře čeká v duelech s Polskem poslední prověrka před play off o MS

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše se nejprve ve čtvrtek představí v Katovicích a v sobotu odehrají odvetu v Zubří.

Národní tým nastoupí k prvním zápasům od lednového úspěšného vystoupení na evropském šampionátu, kde vybojoval senzační šesté místo a nečekaně vyrovnal nejlepší výsledek samostatné české reprezentace na vrcholných akcích. Poláci na mistrovství chyběli.

„Je to první příprava po Euru a zároveň poslední kompletního týmu před play off s Ruskem. Chceme se zase posunout ve věcech, které nebyly v Chorvatsku optimální, jako například přechod do rychlého útoku a některé fáze naší útočné hry,“ řekl pro svazový web Filip.

„To, co se nám povedlo na Euru, bylo něco nadstandardního a neodpovídá to stavu české házené. Budeme se snažit takové výsledky nejen udržet, ale i posouvat. Musí do sebe zapadnout spousta věcí. Jsme si teď vědomi, že se na nás soupeři budou připravovat jinak, než se možná připravovali doteď,“ dodal Filip.

Poláci mají medaile ze světových šampionátů, na předloňské olympiádě skončili čtvrtí, ale poté šli výkonnostně hodně dolů. Český celek prohrál posledních devět vzájemných duelů, naposledy v prosinci 2015 (33:37).

„Je to kvalitní soupeř, přestože se nekvalifikoval na mistrovství světa a nebyl na Euru. Právě prochází obměnou kádru. Viděl jsme je ale proti Norsku a Dánsku a předvádí velmi dobré výkony. Budou ještě potřebovat nějaký čas, aby se vrátili na pozice, na kterých byli před dvěma třemi lety, ale je vidět, že ve své hře mají dobrý systém,“ řekl Filip.

Oproti evropskému šampionátu se do českého týmu vracejí opory Tomáš Babák s Miroslavem Jurkou či Milan Škvařil. Naopak už chybějí Jan Stehlík s Janem Landou, který zvažuje další reprezentační kariéru, a zraněný brankář Tomáš Mrkva.