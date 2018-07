Každý dostane šanci, říká kouč plzeňských házenkářů

Hráči proto, že mají za sebou nejnáročnější část přípravy. A kouč Michal Tonar proto, že všechno zvládli bez zdravotní újmy. „Naše plány se povedlo stoprocentně naplnit. Nakolik se ale vše opravdu vydařilo, to uvidíme až na začátku sezony,“ říkal před návratem do Plzně.

Během pobytu v rakouských Alpách se dozvěděl o další posile, do týmu se vrací zkušená srbská spojka Milan Ivančev. Žádný další pohyb v hráčském kádru by to ale podle něj znamenat nemělo.

„Ten kádr zůstane pohromadě, jen budeme silnější. Příchod Milana bude prospěšný, čeká nás dlouhá sezona,“ připomněl Tonar, že vicemistr z Talentu bude hrát kromě extraligy opět také Pohár EHF.

„Myslím, že každý dostane svoji šanci,“ naznačil směrem k hráčům, kteří v létě kádr rozšířili – Doudu, Nejdla a Bičištěho. „Jeví se dobře. Ale jestli budou opravdovými posilami, o tom se můžeme bavit až někdy kolem Vánoc,“ prohlásil kouč.

Příprava Talentu 3. 8. Cham (venku, 18.30)

Cham (venku, 18.30) 7. 8. Suhr/Aarau (doma, 18)

Suhr/Aarau (doma, 18) 9. 8. Aue (venku, 18.30)

Aue (venku, 18.30) 11. 8. Freiberg (31. ZŠ, 17.30)

Freiberg (31. ZŠ, 17.30) 16. 8. Dukla Praha (doma 18.00)

Dukla Praha (doma 18.00) 17. - 18. 8. Turnaj v Jičíně - soupeři: Považská Bystrica, Jičín, Glogow, Volendam

Turnaj v Jičíně - soupeři: Považská Bystrica, Jičín, Glogow, Volendam 25. - 26. 8. Prezidentský pohár v Prešově (semifinále sehraje Plzeň s Prešovem, druhou dvojici tvoří Karviná a Topolčany)

Soustředění v rakouském Tschagguns bylo ideální příležitostí, aby se nováčkové začlenili do kolektivu.

„V tom problém není, po lidské stránce jsou ti kluci naprosto v pořádku,“ říkal kouč Talentu a pochvaloval si tréninkovou morálku nejen nových hráčů. „Kluci si museli hrábnout, zocelí je to. Zvlášť středeční túra byla ideální příležitostí poznat je i z jiné stránky.“

Na víkend dostali jeho svěřenci volno, aby si odpočinuli a nabrali síly do další fáze přípravy. Od pondělí už opět budou trénovat dvoufázově. To už i s Milanem Ivančevem.

„Dopoledne bude pořád na programu kondiční příprava, odpoledne už začneme pracovat s míčem. Na konci týdne nás čeká v německém Chamu první herní test, chceme se v každém případě hned od začátku prezentovat dobrou házenou,“ plánoval trenér Tonar.

Doma se jeho tým v přípravě představí poprvé 7. srpna, kdy nastoupí proti švýcarskému Suhr/Aarau. I s Explzeňany Škvařilem a Polozem.