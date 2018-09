Příliš horká hlava - Verstappen po penalizaci obviňuje soupeře

Verstappen po skvělém startu bránil třetí místo. A musel se bránit opravdu hodně. Jeho monopost red bull na dlouhých rovinkách okruhu v Monze nemohl výkonnostně stačit na silný mercedes v rukou Valtteriho Bottase. V druhé polovině Fin přitvrdil a zkoušel předjížděcí manévr téměř každé kolo.

Nejdřív se ještě mladý Nizozemec na stupních vítězů udržel. A už tehdy to nebylo úplně fér - v první zatáčce prostě zatočil doleva a projel únikovou zónou. Od sportovních komisařů dostal varování, ale pozici udržel.

Ve 44. kole to už však přehnal. Jasně rychlejší Bottas se dostával před něj, a tak do něj Verstappen zatočil. Změnil směr jízdy při brzdění do zatáčky, což pravidla vyloženě zakazují. Pětivteřinová penalizace byla zcela na místě. A propad za třetího na páté místo její důsledek. Ale to by nebyl Verstappen, aby přiznal porážku.

„Dal jsem mu (Bottasovi) spoustu místa, ale on do mě najel. Vůbec nic jsem s tím nemohl dělat. A ještě jsem za to dostal penalizaci,“ stěžoval si po závodě novinářům. „Při brzdění je dovoleno vrátit se vlevo, pokud necháte svému soupeři dost místa. A to přesně jsem udělal,“ zlobil se mladík.

Jezdec týmu Red Bull si myslí, že na trest měla vliv předchozí situace. „Když mě zkoušel předjet poprvé, vyjel jsem z dráhy. Možná proto mi potom dali ten trest. Potom ale myslím, že to nebylo fér, mělo to přijít hned,“ dodal.

V závěru závodu Verstappen bojoval na dálku se Sebastianem Vettelem. Musel před ním skončit o více než pět vteřin, aby udržel alespoň čtvrté místo, což se mu nepovedlo. Když ho jeho inženýr do vysílačky požádal, aby přestal bránit pozici před Bottasem, ale soustředil se na Vettela, hrubě ho odbyl. A o čtvrtou příčku přišel. Proč to udělal?

„Nemohl jsem nechat Bottase předjet,“ vysvětloval. „Kdyby šel přede mě, ztratil bych další dvě tři vteřiny, než bych zase chytil tempo. To bych proti Vettelovi neměl šanci vůbec, takhle jsem to alespoň zkusil.“

Jeho finský sok Bottas se vysvětlením jen smál. Byl si jistý, že v právu je on. „Poprvé si zkrátil zatáčku, aby třetí místo udržel, podruhé nepochybně porušil pravidla. Myslím, že je zcela jasně dané, že při brzdění nesmíte měnit vaši stopu, když je tam jiné auto. To neudělal a došlo ke kontaktu. To je celé.“