Pyreneje rozhodnou. Peloton na Tour čeká Okruh smrti i formulový start

I po dvou třetinách závodu je situace na čele průběžného pořadí otevřená.



Žlutý Geraint Thomas vede Tour o 1:39 minuty před týmovým kolegou Chrisem Froomem. Jistě, pro duo Sky, které neustále opakuje, jak kamarádský vztah mezi sebou má, je to vskutku výhodná pozice.

Na druhou stranu, jen 11 vteřin za Froomem číhá vítěz loňského Gira Tom Dumoulin a 2:38 minuty ztrácí Primož Roglič.

Oni a také třeba Romain Bardet, nebo dvojka Movistaru Mikel Landa & Nairo Quintana doufají, že ve Sky nakonec zvítězí ego před kamarádstvím.



Že se pohádková Tour britské letce rozpadne a oni ještě zabojují o titul krále 105. ročníku.

V jakém terénu tu šanci dostanou?

Druhý volný den strávili cyklisté u jednoho z nejzachovalejších středověkých pevnostních měst – v Carcasonne.

Odtud se nyní vydají na rozhodující čtyřdenní blok v Pyrenejích.

Hned v úterní etapě se začne pěkně zostra. Peloton čeká 218 kilometrů dlouhá zkouška, na níž v posledních 70 kilometrech číhají hned tři stoupání – Col de Portet d´Aspet (5,4 km / 7,1 %), Col de Menté (6,9 km / 8,1 %) a Col du Portillon (8,3 km / 7,1 %). To poslední navíc pouhých deset kilometrů před cílem. Dojíždět se následně bude v lázních Luchon.

Ve středu přijde na řadu nejkratší etapa moderní historie Tour. Nejkratší od roku 1971.

Na pouhých 65 kilometrech čekají hned tři ultranáročná stoupání.

Okamžitě po startu totiž peloton bude čekat výšlap na Peyresourde, poté přijde na řadu Col de Val Loudon a nakonec cílový Col de Portet ve výšce 2215 metrů nad mořem. Půjde o nejvýše položený cíl v Pyrenejích v historii Tour.



Víc než polovinu, tedy osmatřicet z pětašedesáti kilometrů, budou cyklisté šlapat do kopce. Na tak minimálním prostoru zvládnou pokořit neuvěřitelných 3100 výškových metrů.

Startovat se navíc bude podobně jako ve formuli 1 nebo v cyklokrosu ze startovních roštů.

Prvních dvacet cyklistů průběžného pořadí bude stát na úplném čele, pomyslné pole position pak bude pochopitelně určeno pro aktuálního žlutého muže závodu – nejspíš pro Gerainta Thomase.

Další cyklisté budou následně startovat ve čtyřech různých skupinách rozdělených po 70 metrech.

„Něco podobného využijeme pouze při této příležitosti. Věříme, že v téhle krátké etapě bude spousta napětí, ale tenhle start a la formule 1 tomu může ještě trochu pomoct,“ doufá Thierry Gouvenou, technický ředitel pořádající společnosti ASO.

Myšlenka netradičního startu etapy se zamlouvá také sportovním ředitelům.

„Cením jakoukoliv snahu přinést do našeho sportu něco nového. Ale teprve uvidíme, co takový start do etapy přinese,“ říká manažer Movistaru Eusebio Unzue.

Na středeční impulzivní den naváže rovinatá etapa pyrenejským údolím s tradičním cílem v Pau, kde etapa Tour bude končit už po sedmdesáté v historii.

A pak přijde na řadu dezert k tomuhle už tak výtečnému menu.

Vlastně budou dva.

Nejprve devatenáctá a přesně 200 kilometrů dlouhá etapa z Lurd.

V Lurdech se naposledy dojíždělo před sedmi lety, kdy se radoval Thor Hushovd před Davidem Moncoutiém.

Jedno z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst se však do historie Tour zapsalo už mnohem dříve – v roce 1948.



Tehdy byl italský národní tým opět připuštěn na Tour, jenže velký Fausto Coppi účast odmítl. Jasným lídrem týmu se tak stal stárnoucí Gino Bartali.

Začal dobře, vyhrál hned úvodní etapu, jenže pak přišla krize. Ztrácel minutu za minutou, až v sedmé pyrenejské etapě právě do Lurd ukázal sílu.

Ovládl ji před Jeanem Robicem a poté šel do tamní kaple, aby se pomodlil k Panně Marii. Ne proto, aby mu pomohla vyhrát, jen aby jej ochránila od pádů. Vždyť smazat 20minutovou ztrátu se v tu chvíli zdálo jako nemožné. Přesto to dokázal.

Vyhrál i následující etapu, ale až v té třinácté zahájil svůj velký comeback.

Zatímco polykal úvodní kilometry do Brianconu, v Itálii to vřelo, připravovala se revoluce. Bartali mezitím na francouzských silnicích unikal všem. Cílem poté projel s šestiminutovým náskokem!

„Pane Bartali, stal jste se nesmrtelným,“ řekl mu v cíli herec Maurice Chevalier.



To už ztrácel jen 66 vteřin na Louisona Bobeta, načež si hned v následující etapě uzmul žlutý dres a v té následující dokonal horský hattrick. Místo revoluce v Itálii zavládla euforie. Všichni Bartaliho velebili.

Už nikdy se poté nestalo, že by cyklista na Tour ovládl tři klasické horské etapy v řadě. Nestalo se ani to, aby někdo získal titul z Tour deset let po svém prvním triumfu.

„Zachránil jsi Itálii,“ říkali Bartalimu. „Nezachránil. Ale vrátil jsem jí úsměv,“ odpovídal.

Dva roky na to se Bartali stal terčem francouzských fanoušků, kteří ho v jedenácté etapě z Pau několikrát udeřili a srazili z kola. Jeden z nich mu dokonce hrozil nožem. Bartali přesto ten den zvítězil, zatímco Fiorenzo Magni, lídr Itálie B sebral žlutý dres.

Tour de France, 1950, Ferdi Kübler leads the peloton up the Tourmalet.

Look at the fans and how well behaved they are!

This was shortly before Gino Bartali was attacked by fans on the Col d'Aspin, one of them allegedly pulling a knife on him. pic.twitter.com/qvW7RYXI4a