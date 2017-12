Přestup? Tím se teď nezatěžuju, říká slovenská rekordmanka Hudáková

Překonala tak doposud rekordní výkon Švédky Emelie Lindströmové z mistrovství světa v roce 2011 ve švýcarském St. Gallenu - ta tehdy zapsala v šesti utkáních 25 bodů za 9 gólů a 16 přihrávek.

„Je to skvělý pocit uspět v tak mladém věku, překonat rekord a dostat se do All Stars,“ radovala se Paulína Hudáková, která hraje v Ostravě i v reprezentaci se svou sestrou Kristínou. „Vím, že na dalším šampionátu se body nebudou sbírat už tak lehce a nebude to tak jednoduché. Ale ten úspěch mi dodal odvahu a motivaci i nadále na sobě pracovat, abych se mohla vyrovnat dalším skvělým hráčkám na světě,“ zmínila rodačka ze slovenské vsi Švedlár. „Tímhle úspěchem se nemůžu uspokojit.“

Její nejbližší cíle jsou spojené s klubovým působištěm. Družstvo žen FBC Ostrava dnes hraje semifinále Poháru České pojišťovny s Vítkovicemi a velké ambice má tým rovněž v extralize. „Jednoznačně chceme do superfinále,“ prohlásila Paulína Hudáková.

Otázka, zda ostravský klub udrží tak nadanou hráčku, podle ní samotné zatím není aktuální. „Máme za sebou čerstvý přestup (se sestrou přišly do Ostravy před sezonou – pozn. red.), takže se tím zatím nezatěžuji. Ale mám před sebou dlouhou florbalovou kariéru a nerada bych ji ukončila bez toho, aniž bych vyzkoušela nějaké zahraniční angažmá,“ poznamenala slovenská kanonýrka.