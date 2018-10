Přerovský kouč: Šesté místo by bylo skvělé. Pomoci mají i Bělorusky

„Cíl je play off a týmu vštěpuju, že šesté místo by bylo skvělé. Přerov je pořád malý klub s omezenými možnostmi, ale začali jsme tu v poslední době pracovat takovým stylem, že by to mohlo někam vést,“ říká trenér Radim Vlček.

Loni jste do osmičky proklouzli za vteřinu dvanáct. Není tedy šesté místo příliš ambiciózní cíl?

Kdo si dává úplně malé cíle, nemusí ve sportu nic dokázat. Pořád chceme jít s pokorou a pracovitostí, abychom v novém systému soutěže měli co nejdřív klid. Pro dva týmy totiž 26. ledna v podstatě skončí extraliga a první náš cíl je tomuto se vyhnout. Čím dřív by se nám podařilo nasbírat dostatečný počet vítězství, abychom se mohli zklidnit, tím rychleji naše výkony porostou. Čekám, že každý zápas bude vyrovnaný, bude se to mydlit o každý set a součty na konci ledna budou hodně vyrovnané.

Posily jste hodně sháněli v zahraničí, co vás k tomu vedlo?

Měli jsme dobrou zkušenost s americkými hráčkami, které jsme loni získali za velmi slušných podmínek. České hráčky šly trendem, že ty, které na to mají výkonnost, by nejradši pracovaly a do toho braly i slušné peníze v klubu, ale zároveň neodváděly tolik tréninků. A nebo si řeknou o tolik peněz, že to pro nás není reálné. Jsme pořád malý klub. Byť Standa Mitáč v nějakém rozhovoru uvedl, že Olymp přejíždíme finančně, tak myslím, že jsme tak na polovině jejich peněz. Navýšili jsme sice rozpočet proti loňsku, ale pořád se pohybuje v hladině dvou tří nejmenších v extralize.

Podle čeho jste je vybírali?

Megan Vander Meerová u nás pokračuje z loňska. Přes stejnou agenturu jsme angažovali Ari Personovou, typově podobnou hráčku, pracovitou, dobrou skokanku, byť výškou menší, ale s o to většími fyzickými předpoklady. Pak jsme se vydali trochu do neznáma a zkusili posily z Běloruska. Zatím za nás nastoupila jen Shapavalová, o Khavalkinové jednáme s běloruskou federací, která si řekla o velké peníze. Tento týden se rozhodne, jestli zůstane, záleží, jestli běloruská federace bude rozumnější.

„Kdo si dává úplně malé cíle, nemusí ve sportu nic dokázat.“ Radim Vlček, trenér Volejbalu Přerov

Jak jste přišli zrovna na běloruské hráčky?

Na kluby chodí různé nabídky. V tomhle případě to byla moje práce, protože jsme věděli, že musíme sehnat minimálně jednu blokařku. Přerovská odchovankyně, která měla předpoklad na bloku, šla studovat jinam a zůstala nám jen Magda Jehlářová. Se Shapavalovou už se jednalo během série s Prostějovem v loňské sezoně. Plánovali jsme dopředu, nebylo to nic ukvapeného.

Musíte shánět v zahraničí i proto, že na českém trhu řádí ekonomicky silnější týmy?

Počet českých hráček, které mají kvalitu a ochotu trénovat, se snižuje. Finančně lépe disponované kluby daly nějakou finanční laťku a hráčky se zkouší na tu laťku donutit jít i ty ostatní. Ale u nás je ta hranice nastavená a nepřišel jsem do Přerova, abych klub zruinoval, ale pomohl mu. Loni se hráčkám nedlužila ani koruna, což je náš cíl i letos.

Kádr Volejbalu Přerov Nahrávačky: Lucie Zatloukalová, Lenka Krejčířová

Libero: Nikola Vaňková

Smečařky: Maryna Khavalkinová, Lenka Kohoutová, Eva Svobodová, Megan Vander Meerová, Arianna Personová Univerzálky: Tamara Jurášová, Vendula Měrková

Blokařky: Magdaléna Jehlářová, Katsiaryna Shapaval Odešly: Makena Shoeneová, Viktorie Gogová (host. Šternberk), Julie Dostalíková, Barbora Šádková, Anna Veselá (studijní povinnosti), Michelle Gauthierová.

Museli jste pomoct, aby vytvořily kolektiv?

Snažíme se, aby náš klub měl domácké prostředí. Když byl problém, přespaly cizinky u nás doma a znaly se s mou rodinou a na Vánoce si je holky vzaly k sobě, aby se cítily dobře. Partě hodně pomohl můj asistent Michal Derych, který s týmem byl už v okamžiku, kdy hráčky přijížděly, zatímco já jsem byl ještě u nároďáku. Parta se ale vždycky ukáže, až když se nedaří, takže si přejeme, aby to bylo co nejpozději. Možná se kolektiv stmelil už ve druhém kole, kdy nám nevyšel zápas s Ostravou. Hned druhý den se celý tým sešel na hale podívat se na mladé hráčky a strávil s nimi půl odpoledne. Druhý den jsme jeli na Olymp a tam jsme to zvládli. Tam nám týmovost možná pomohla.

Výhra 3:0 na Olympu je prvním překvapením extraligy. I pro vás?

Musím odpovědět na dvě strany. Beru to s pokorou a jsem rád, že jsme ukázali naši sílu. Na poradě před zápasem jsem holkám jen řekl sestavu a to, že týmu věřím a jen si musí vše srovnat v hlavách, aby předvedly, co umí i v mistráku. To se stalo a Olymp jsme v zápase nenechali pořádně nadechnout. Zároveň nechci, aby to znělo nabubřele, ale týmu věřím, že může v extralize potrápit úplně každého. Možná jen Olomouc má laťku postavenou výš a muselo by se sejít moc věcí naráz.