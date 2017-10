Respekt soupeřů si teprve musíme získat, zní z basketbalového Olomoucka

„Jsou věci, které se nedají přeskočit. Musíme získat respekt soupeřů, sehrát se. To chvíli trvá,“ uvažuje zkušený trenér před středečním (18.00) startem sezony na palubovce USK Praha.

Napadlo vás, že se někdy vrátíte do haly, kde jste dosáhl s tehdejším nováčkem soutěže na nečekaný úspěch?

Tak jsem o tom nepřemýšlel. Bral jsem to tak, že se pravidelně vracím - jen jako trenér soupeřů. Pokaždé jsem se do Prostějova těšil, mám tady hodně kamarádů. I proto jsem nabídku, která přišla, přijal.

Predrag Benáček Bývalý špičkový basketbalista a následně úspěšný trenér se narodil 29. března 1959 v Sarajevu. Už v dorosteneckých kategoriích se pravidelně dostával do reprezentačních výběrů Jugoslávie. Úspěchů dosahoval i v mužské reprezentaci. V roce 1981 se stal vicemistrem Evropy. S Bosnou Sarajevo pak v roce 1979 ovládl Pohár mistrů, předchůdce Euroligy. Trenérskou kariéru odstartoval v roce 1993 ve slovinském Satexu Maribor. Vedl celou řadu úspěšných klubů. Třeba Nymburk a Prostějov přivedl k první ligové medaili. S Apollónem Limassol postoupil do semifinále FIBA Eurochallenge Cupu. Rok vedl kyperskou reprezentaci. Po návratu do Čech byl devět let v Kolíně, než přijal nabídku BK Olomoucko.

Předchozích devět let jste strávil v Kolíně. Neuvažoval jste během té doby o změně angažmá?

Především ze zahraničí jsem dostal pět opravdu seriózních nabídek. Naposledy v lednu z Maďarska. Ale už se mi nechtělo odcházet z České republiky. Počkal jsem si na domácí výzvu.

Jak jste spokojený se složením nového týmu?

Přestože jsme začali skládat sestavu později a někteří vytipovaní hráči se upsali jinde, máme dobrý tým. Podařilo se získat i zkušené zahraniční basketbalisty. Mám radost, že přišel Michal Křemen, který bude i kapitánem. Téměř ve všech případech jsme se při výběru trefili. Nevyšel akorát jeden pivot, toho nahradil na poslední chvíli Charles Mitchell a uvedl se slibně. Myslím, že můžeme hrát s každým.

Ze sedmi zápasů jste v přípravě prohráli dva. Berete to jako dobrou bilanci?

Já výsledky v přípravě příliš nesleduji. V takových zápasech neberu ani oddechové časy. Spíše si všímám herních situací. Jak se hráči chovají, kde dělají chyby. Ovšem třeba z domácího vítězství nad Opavou jsem měl radost. Až na špatný začátek to bylo dobré. Prohrávali jsme o sedmnáct bodů a dokázali zápas otočit.

Kvůli problémům s autobusem klubu Arkadia Traiskirchen jste neodehráli generálku před ligou. Je to velká komplikace?

Teď už s tím nic nenaděláme. Obecně jsem si přál odehrát větší počet zápasů, protože sestava potřebuje čas na sehrání. Budeme na tom pracovat i v průběhu sezony. Něco takového nezažívám poprvé.

Vedení klubu chce do play-off. Je to reálné?

Zatím se těžko odhaduje síla soupeřů, ale myslím, že ano. Favoritem zůstává Nymburk. Následují týmy Pardubic, Děčína a Opavy. I další sestavy posílily, dá se předpokládat, že soutěž bude ještě vyrovnanější než v minulém ročníku. V tom silném středu chceme být taky.

Nemáte ambici atakovat skupinu A1 po základní části?

Dostat se v nadstavbě do lepší poloviny by bylo ideální. Ale musíme vnímat, že naše sehranost ještě není optimální. Chce to čas. Nemůžeme vykřikovat, že chceme hned do finále. Což neznamená, že by mě horní šestka nelákala.