Poklona české lize. O výsledku rozhodují sekundy, to nebývalo

Výsledková bilance týmu je negativní. Je stejné i vaše hodnocení poloviny základní části ligy?

S opačnou bilancí bych byl spokojený. Nebyli jsme k ní daleko. Stačilo zvládnout domácí duel s Brnem a sehrát lépe koncovku prodloužení v Ústí nad Labem a patřilo by nám třetí místo. Právě proti Slunetě jsme prohráli zápas, který se vlastně nedal prohrát. To jsem dlouho nemohl pochopit.

Podobně jste naopak vyhráli utkání proti Opavě, v němž Slezané devět sekund před koncem vedli o čtyři body…

To je pravda. Podobně vyrovnané koncovky potvrzují vyrovnanost týmů. Zápasy se rozhodují v průběhu několika sekund. To dříve nebývalo.

V létě přišlo pět hráčů do základní rotace. Podepsala se velká proměna na výsledcích týmu?

Každý tým po tak razantním zásahu do kádru potřebuje čas na sehrání. Je to vidět i na tabulce soutěže. V popředí jsou kluby, jejichž hráči jsou delší dobu pohromadě. Znají se, ví, jak si mají vypomoci v obraně, umí se najít přihrávkou v útoku. To všechno se stále učíme.

Čekal jste, že se problémy se sehraností přenesou i do sezony?

Vlastně ano. Už v přípravě nám kvůli zranění chyběl ústřední rozehrávač Jan Močnik. Až krátce před startem ligy se připojil Lukáš Palyza, který byl s reprezentací. Když v tomto období chybí motor týmu a elitní střelec, musí se to projevit.

Jak jste spokojený s výkony Lukáše Palyzy, největší domácí posily?

Okamžitě se stal klíčovým hráčem. Je nejlepším střelcem ligy, to je skvělá vizitka. Současně je platný i v obraně a na doskoku. Táhne tým, burcuje a povzbuzuje spoluhráče. Tak jsem si to představoval. K jeho výkonu nemám jedinou výtku.

Platí to také v případě zahraničních posil?

Je to půl na půl. Javonte Douglas rychle pochopil, co od něj chceme. Odvádí pod košem výbornou práci a patří mezi nejlépe hodnocené hráče soutěže. Thomas Dunans řešil nějaké potíže, přesto ukazuje, že je to rozdílový hráč, a myslím, že to v další fázi sezony potvrdí. Jure Pelko potřebuje stabilizovat výkony, které jsou nevyrovnané. Více jsem čekal do Xaviera Smitha. V přípravě vypadal výborně, v sezoně to není optimální.

Předpokládáte, že půjdete výsledkově nahoru?

Potřebujeme být zdraví a trénovat v kompletní sestavě. To se nám od začátku přípravy poštěstilo snad pouze dvakrát. Pak to půjde. Chceme se dostat do první šestky, to je cíl pro další fázi základní části.