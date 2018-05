Pražský maraton má favorita v Lemmovi. Může zaútočit na traťový rekord

Sedmadvacetiletý Lemma si uvědomuje, že jeho osobní maximum je hluboko pod nejlepším výkonem z pražské trati. „Mně už se dvakrát podařilo zaběhnout lepší čas, než je traťový rekord tady v Praze. Těším se, až se v neděli vydám na trať a budu moci ukázat, jak jsem se připravil,“ řekl na dnešní tiskové konferenci.

Věří, že s přispěním dobré práce vodičů a solidního počasí může uspět. „Cítím se v dobré formě, mám pocit, že jsem po Dubaji nabral dobré tempo,“ pochvaloval si vytrvalec, který trénuje v rodné Etiopii ve vysoké nadmořské výšce.

Vedle Afričanů bude ve startovním poli i řada dalších kvalitních běžců z jiných kontinentů. Například Američan Galen Rupp, bronzový medailista z maratonu na olympijských hrách 2016 v Riu. Do české metropole se vrátil zhruba po roce, loni zde běžel půlmaraton. „To byl těžký závod. Byl jsem zraněný a nebyl jsem moc spokojený s výsledkem,“ vzpomínal.

Letos přijel do Prahy v lepší pohodě. V březnu zaběhl pod hodinu půlmaraton mezi Římem a Ostií. „Dodá vám to spoustu sebevědomí. Bylo to pro mě hodně důležité a ukázalo mi to, že moje zimní příprava byla skvělá. Uvidím, jak se to promítne do celého maratonu,“ pochvaloval si maratonec s osobním rekordem 2:09:20.

Také v ženském závodě pořadatelé věří v útok na traťový rekord, který od loňska drží časem 2:21:57 Keňanka Valary Aiyabeiová. Osobní rekord na hranici tohoto výkonu má Etiopanka Amane Gobenová.

Pražský maraton bude zároveň mistrovstvím České republiky. Vynechá ho nejlepší tuzemská vytrvalkyně Eva Vrabcová-Nývltová, která se už připravuje na mistrovství Evropy v Berlíně. Při její absenci patří ke kandidátkám na titul účastnice OH 2012 Ivana Sekyrová, trojnásobná mistryně republiky Petra Pastorová nebo zástupkyně mladší generace Tereza Ďurdiaková.

Mezi muži tentokrát poměří síly s domácí konkurencí Jiří Homoláč. Jeho hlavními rivaly by měli být pětinásobný šampion a obhájce titulu Petr Pechek a Vít Pavlišta, který byl loni v Praze druhým Čechem.

Čtyřiadvacátý ročník Volkswagen maratonu Praha odstartuje tradičně v 9:00 na Staroměstském náměstí.