S hvězdami na startu. Pražské schody v úterý oslaví pětadvacetiny

Pro šestinásobného mistra světa a olympijského šampiona z Ria Nina Schurtera to bude v pražských uličkách úplná premiéra.



„Nikdy jsem tady nejel, ale slyšel jsem, že jsou Schody hrozně těžké. Uvidíme, jak budu čerstvý po nedělním závodu v Novém Městě, sejde se tady skvělá konkurence, takže to bude tvrdá bitva, na kterou se těším,“ říká 32letý biker.

Takhle vypadal Schurter po dojezdu závodu horských kol v Novém Městě na Moravě.

Kromě zmíněných tři medailistů z Ria totiž v úterý budou na startu třeba Florian Vogel, Francouz Jordan Sarrou, Španěl David Valero, nebo česká špička – Ondřej Cink, Jan Škartnitzl a skvělý maratonec Kristián Hynek.



„Právě ten nás může hodně prohnat,“ myslí si Jaroslav Kulhavý, obhájce triumfu.

Chybět naopak budou dvě dříve přislíbená velká jména, která doplatila na své pády v nedělním závodu Světového poháru v Novém Městě.

Program Pražských schodů 15.30 Slavnostní zahájení

15.35 Start závodu Open 16.05 Vyhlášení závodu Open 17.00 Závod žen na 7 kol 17.45 Prezentace hvězd mužského závodu 18.30 Závod mužů na 11 kol 19.10 Vyhlášení vítězů a vítězek 19.20 Autogramiáda hlavních hvězd

Cyklokrosový mistr světa Mathieu van der Poel si obnovil zranění zápěstí a ještě v neděli odcestoval domů do Nizozemska, vítěz prvního závodu Světového poháru v letošním roce Sam Gaze si zase na Vysočině nepříjemně poranil nohu.

I tak se sejde na startu mužského závodu největší konkurence v historii.

Už pětadvacetileté historii, sluší se dodat.

Psal se rok 1994 a kamarády Roberta Bakaláře (někdejšího cyklistického komentátora) a Romana Čermáka (zakladatele Kola pro život) napadlo dostat svět horských kol do města.

A tím, že neměli malé sny, rozhodli se jej zasadit rovnou do památkově chráněného centra Prahy.

„Lidé se na nás dívali trochu jako na blázny, protože tehdy se závodilo hlavě v terénu. Nám se ale i díky schodům a prudkému výjezdu k Hradu povedlo udělat slušnou imitaci náročných terénů v přírodě,“ popisuje Čermák.

LONI. Jaroslav Kulhavý v exhibičním závodu Pražské schody.

Horská kola tehdy byla v Česku v plenkách. Jen málokdo vlastnil bike a když už, rozhodně s ním nebrázdil dlažbu Prahy. I proto nikoho nenapadlo, že by se tenhle „šílený“ nápad mohl ujmout.



Jenže on se ujal. Už první ročník zaznamenal výrazný divácký úspěch a ze Schodů se stala tradice.

Nyní už pětadvacetiletá.

Cyklisty tak znovu čeká náročný 1250 metrů dlouhý okruh od Hostince U Dvou slunců v Nerudově ulici, přes rovinatou pasáž na Malostranském náměstí a umělé dřevěné překážky, po nejnáročnější výšlap k Jánskému vršku a pochopitelně také sjezd 190 zámeckých schodů.

Závod mužů se pojede na 11 kol, těm nejlepším tahle porce zabere přibližně 35 minut. Ženy okruh obkrouží sedmkrát.

A i tady se bude na co dívat.

Na Schodech se totiž představí duo hvězd týmu Kross Racing – mistryně světa Jolanda Neffová a dvojnásobná stříbrná medailistka z olympiád Maja Wloszczowská.

„Je to o dost těžší, než jsem si kdysi myslela. To stoupání k Jánskému vršku je doslova zničující. Navíc jsme po Novém Městě všichni unavení, ale bude to určitě znovu skvělá podívaná,“ říká Wloszczowská, historicky první vítězka ženské verze Schodů.

Přidá v úterý další triumf?

A jaká bude na Pražských schodech premiéra fenomenálního Schurtera?

Úterní odpoledne napoví.