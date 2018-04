Karolína i Petra. Na turnaji v Praze si zahrají nejlepší Češky

Pořadatelé J&T Banka Prague Open na Češky letos vsadily v maximální míře. V pavouku turnaje figurují všechny nejlepší tuzemské hráčky, kromě Lucie Šafářové, která se ze zdravotních důvodů na poslední chvíli odhlásila.

„Už i v minulosti jsme tu měli dvě hráčky z elitní světové desítky, ale nikdy to nebylo tak, aby obě byly Češky,“ uvedla ředitelka turnaje Petra Černošková. „Letos jsme žádné top zahraniční hráčky neoslovili. Chceme mít turnaj především pro české tenistky a máme dojem, že diváci stejně nejraději chodí fandit jim.“

J&T Banka Prague Open ● HRÁČKY V HLAVNÍ SOUTĚŽI

6. Karolína Plíšková (Česko)

10. Petra Kvitová (Česko)

24. Daria Gavrilova (Austrálie)

26. Barbora Strýcová (Česko)

30. Shuai Zhang (Čína)

39. Mih. Buzarnescu (Rumunsko)

51. Kateřina Siniaková (Česko)

54. Donna Vekic (Chorvatsko)

55. Aliak. Sasnovich (Bělorusko)

56. Carina Witthoeft (Německo)

57. Samantha Stosur (Austrálie)

58. Camila Giorgi (Itálie)

62. B. Haddad Maia (Brazílie)

64. Qiang Wang (Čína)

65. Mona Barthel (Německo)

72. Kristýna Plíšková (Česko)

73. Markéta Vondroušová (Česko)

74. Varvara Lepchenko (USA)

77. Heather Watson (V. Británie)

82. Natalia Vikhlyantseva (Rusko)

101. Ekat. Alexandrova (Rusko)

229. Tereza Smitková (Česko) ● ČEŠKY V KVALIFIKACI

160. Tereza Martincová

168. Marie Bouzková

207. Karolína Muchová

Poznámka: Podle aktuálního pořadí žebříčku WTA, které nekopíruje nasazení do turnaje.

České tenistky, to jsou vlastně dnes vesměs pražské tenistky. Elitní domácí hráčky totiž žijí v metropoli či v jejím blízkém okolí. I když se naprostá většina z nich narodila úplně jinde.

Za zábavou do centra

Karolína Plíšková pochází z Loun, ale už jako patnáctiletá přestoupila do ČLTK Praha. Nyní je kmenovou hráčkou Sparty a už několik let žije v Letňanech. Prahu si oblíbila, ve volných chvílích ráda vyráží do centra, často v partě s partnerem Michalem Hrdličkou, sestrou Kristýnou a jejím přítelem Dominikem Volkem.

„Jít někam posedět s přáteli, na tom nevidím nic špatného, pokud mám druhý den volno. Sem tam vyrazím do centra Prahy i s kámoškami a opijeme se,“ přiznala česká jednička předloni.

Petra Kvitová se po svých největších kariérních triumfech vždy vracela s trofejemi na Moravu, k rodičům do Fulneku či do Prostějova, který byl dlouho její hlavní domovskou tenisovou adresou.

Jenže poté, co se ve svém prostějovském bytě stala obětí loupežného přepadení, trénuje a pobývá stále častěji v Praze. A ačkoliv dlouho bývala prostějovskou patriotkou, loni už válela v extralize družstev za Spartu. „Pikantní na tom je, že jsem jinak velkou fanynkou fotbalové Slavie,“ usmála se dvojnásobná wimbledonská vítězka.

Aktuální česká trojka Barbora Strýcová tvoří atraktivní pár s hudebníkem Davidem Krausem. Ačkoliv původem Plzeňačka, nyní společně střídavě obývají byt v Bubenči a dům za Prahou.

VIP fanklub Strýcové

Na turnaji v Praze má Barbora Strýcová pravidelně nejhlasitější fanklub, navíc složený z populárních tváří showbyznysu. Palce emotivní hráčce na tribuně drží třeba moderátor Jan Kraus, otec jejího přítele, či herec Petr Rychlý. „Musela jsem jim vysvětlit, jaký styl povzbuzování mám ráda a jaký už ne,“ uvedla Barbora Strýcová.

Domácí hráčkou bude na turnaji v Praze vlastně i Ruska Jekatěrina Alexandrovová. „V Česku žiju už vlastně polovinu svého života. Dříve jsem trénovala v Moskvě, ale jednou jsme s celou rodinou přijeli na turnaj do Prahy, která nás okamžitě uchvátila. Hodně kurtů, k tomu nádherné město,“ popsala Ruska, jak se zrodilo její stěhování. Brzy se velmi slušně naučila i řeč a v jednu dobu dokonce velmi vážně uvažovala o českém občanství.

Fanoušci si však velmi pravděpodobně najdou ve startovní listině jiné favoritky. A budou si přát velké české finále. Petra versus Karolína.