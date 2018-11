Copperfield s tušírkou. Prahu okouzlí legendární Francouz a šedí koně

Je to už jedenáct let, co mu diváci v Česku tleskali naposledy.

Teď se Pignon vrací.

Se svou unikátní show Odpuštění si zase chce podmanit publikum. Tucet koní bude na jeho pokyn po písečném kolbišti v O2 areně válet sudy, postaví se na zadní, lehne si na břicho, předvede spoustu dalších triků.

Půjde o tak magický zážitek, že snad každý přihlížející pochopí, proč se Pignonovi říká „koňský David Copperfield.“ Stejně jako slavný americký iluzionista na scéně zkrátka čaruje.

BALANC. Francouz Jean-François Pignon při volné drezuře koní drží rovnováhu s klidem a jistotou šachového velmistra.

Sám tvrdí, že mu stačí jediná hodina k tomu, aby si našel cestu k jakémukoliv koni. „Mluví“ jejich řečí, dokáže se naladit na stejnou vlnu.

V Praze se představí francouzský elegán jen pár dní před svými padesátinami. Možná si poté při oslavě kulatin vybaví nejeden z důležitých životních momentů.

Třeba chvíli, kdy navždy propadl koním. Bylo mu jedenáct a od rodičů dostal kobylku Gazelle. „Hned jsme si vytvořili vztah. Nevím jak, prostě to najednou přišlo,“ vzpomíná.

O tři roky později už s Gazelle vystupoval, naučil ji pár kousků a rychle zaujal ty správné lidi. Postupně se vypracoval, zřekl se dráhy parkurového jezdce a teď je z něj skutečná legenda volné drezury.

Se svým originálním vystoupením Pignon objíždí celý svět, ročně se blýskne na dvaceti adresách. V branži je inovátorem, stále vymýšlí další a další novinky. A i po dlouhých letech si práci neskutečně užívá.

Při volné drezuře spoléhá hlavně na klisny. Mezi necelými dvěma desítkami koní, které vlastní se ale najde i výjimka. „Nejsem neoblomný, protože mám ve svém stádu i hřebce, poníka Alezana,“ zmiňuje nejmenšího člena harmonického souboru.

Co s ním dovede, mají šanci čeští diváci živě sledovat za šest týdnů. Pignonova show bude vrcholem doprovodného programu Global Champions Prague PlayOffs 2018.