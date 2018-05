Petra okouzlila Prahu, na Karolínu se nezlobím, říká manažer Černošek

Také jeho péče přivedla usměvavou tenisovou hvězdu na menší podnik do Stromovky a udržela ji na něm. „Petra není na peníze. Vím, jaké startovné pobírá na jiných turnajích. Těm částkám se nemůžeme ani přiblížit. Projevila se kvalita našeho vztahu, který trvá už asi třináct let,“ řekl Černošek.

Vaše manažerské schopnosti se rozšířily o další dimenzi. Jak jste zajistil tolik slunce a tepla?

Kombinace počasí, diváků a Petry fungovala úžasně. Petra okouzlila Prahu. Pětadvacet tisíc lidí vytvořilo kulisu, která se s konkurenčními podniky nedá srovnat. Letošní rok se bude těžko překonávat.

Napadá vás už, jak Prague Open příště postrčíte o kousek dál?

Zvažujeme posunutí dotace na pět set tisíc dolarů, díky čemuž bychom dle pravidel WTA mohli mít dvě holky se statutem hráčky Top 10. A zvažujeme přidání tisícovky míst na centrkurtu postavením tribuny přes příjezdovou cestu.

Vylučujete přesun do prostornějšího areálu na Štvanici?

Nehneme se ze Sparty. Prostředí je útulné, holky jsou na něj zvyklé z tréninků. Nebudeme akci stěhovat někam, kde se necítíme doma. Chceme jí zachovat současný ráz.

Spousta lidí přijela zdálky, aby viděla Kvitovou, a pak se nevměstnala do areálu. Nehodláte příště prodávat lístky nejen na finále, ale také na ostatní dny?

Ano, na všech poradách jsme probírali, jak zajistit, aby měli i fanoušci třeba z Olomouce jistotu, že se na kurt dostanou. Hledáme kompromis. Prodáme třeba pět set lístků na den a zbytek kapacity necháme volně přicházejícím. Taky zvažujeme vybudování fanzony s obří obrazovkou a stánky s občerstvením.

K finančnímu zdaru akce nepotřebujete příjem ze vstupného?

Ne. Vzhledem k zájmu našich partnerů o tenis v Praze je zisková. Není kasovní trhák. Ale pokryje náklady a vygeneruje zisk v milionech korun, které investujeme zpět do Sparty, do klubu, do mládeže.

Jak moc vás naštvalo, když se odhlásila Karolína Plíšková?

Když v pátek v noci ve čtvrtfinále ve Stuttgartu porazila Ostapenkovou, napadlo mě, že nenastoupí. V programu Fed Cup – Stuttgart – Praha – Madrid – Řím se to dalo čekat. Nebyl jsem nadšen, ale ze všech sil jsem pracoval na Petře a věřil jsem, že to utáhne sama.

Karolína se měla utkat se sestrou Kristýnou. Hodně lidí se na mač těšilo. Vážně jí odstoupení nezazlíváte?

Určitě ne. Kdyby Petra vyhrála Stuttgart, řešil bych stejný problém. Kája to zdůvodnila logicky, přistoupila k naší akci slušně. Přijela na autogramiádu, udělala podpisovku pro titulárního partnera. Komunikace s Michalem Hrdličkou (jejím přítelem a manažerem) fungovala. Věřím, že příští rok vyjde ještě líp.

Ještě ke Kvitové. Turnaj svým přístupem zachránila, že?

Umí být milá. Její vystoupení beru taky jako dárek k sedmdesátinám. Děkovnou řeč po finále skvěle poskládala. Vyhrála 23 turnajů, takže má zkušenosti z ceremoniálů a recepcí. Navíc v sobě má něco českého a moravského – osloví lidi, poděkuje. A zní to opravdově.

Turnaj v Madridu má 26krát vyšší dotaci. Rozdává se na něm několikanásobně víc bodů. Úrovní a prestiží je hned pod grandslamy. Nebál jste se, že na něj uletí?

Denně jsem se ptal, co pro ni můžu udělat. Pomohlo mi počasí a rychlý tvrdý kurt. Bála se, že bude zima jako v minulosti. Bála se zranění.

Naštěstí se nebesa smilovala. Co dalšího ji nabudilo?

V úterý ráno na ni čekalo za branami areálu pět set lidí. Takové fronty jsou snad jen ve Wimbledonu. Povzbudilo ji to, aby vydržela v tažení do konce. Měla formu, strávila čas s rodiči, nasazovali jsme ji na jedenáctou, aby hrála první rundu. Zařídili jsme jí privátní tryskáč, kterým po finále letěla do Madridu.

Posloužil český triumf v semifinále Fed Cupu v Německu taky jako reklama na Prague Open?

Ano. A turnaj na Spartě zase prospěl zájmu o listopadové finále Fed Cupu proti USA, což může být fakt velká akce. Bavíme se o úpravě hlediště ve stylu Laver Cupu. Na něj se třeba nestavěly lóže, které zabíraly hodně míst pro VIP hosty.

Jak by se úprava tribun projevila na kapacitě O2 areny?

Místo obvyklých třinácti tisíc lidí se můžeme dostat na šestnáct.

Fedcupovou sezonu 2016 společnost Česká sportovní dotovala, protože ji Češky odehrály celou venku. Letos vyděláte. Kolik?

Nezajímají nás jen finance. Ale byla by chyba, kdybychom ekonomicky nevyužili domácí finále. V dalších letech zase můžeme cestovat po cizině a náklady půjdou za námi. Zápasy něco stojí, chci ocenit hráčky i tým, který pro ně pracuje.

Jaký tedy čekáte zisk z finále?

Dostaneme se na desítky milionů a vytvoříme si podmínky pro budoucnost. V roce 2019 by se měl místo semifinále a finále konat turnaj Final Four. Intenzivně jednáme s federací ITF, aby proběhl v Praze.

