Prague Lions mají téměř jistou účast na parkurovém finále v O2 areně

Ke startu v Praze se český tým přiblížil devátým místem ve víkendovém závodě Global Champions v nizozemském Valkenswaardu. V průběžném pořadí série Global Champions League po 14. kolech figurují Prague Lions na desáté pozici a míří do velkolepého finále.

Prosincové galashow světového parkuru se účastní šestnáct nejlepších týmů z celkových devatenácti. Před posledním mítinkem Global Champions, jehož dějištěm bude poprvé v historii pražská O2 arena, proběhnou už pouze dvě kola - v italském Římě (6. - 9. září) a v katarském Dauhá (8. - 10. listopad).

I kdyby se při nich zástupcům Prague Lions nedařilo, bodový náskok mají dostatečný na to, aby jejich účast v prosincovém finále nebyla ohrožena. Tým Prague Lions tvoří pětice Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Nizozemec Gerco Schröder, Belgičan Niels Bruynseels a Peder Fredricson ze Švédska.

Ve Valkenswaardu pražské družstvo reprezentovali Nizozemec Schröder, Belgičan Bruynseels a Fredricson ze Švédska. V páteční části dvoukolové soutěže s výškou překážek do 155 centimetrů nejprve nastoupil na start Nizozemec Gerco Schröder na 16letém hřebci Glock´s London. Ten se neubránil smolné chybě na první překážce.

Jeho týmový kolega Niels Bruynseels na 10leté klisně Lady Cracotte si nepřipsal žádný trestný bod, a tak Prague Lions postupovali do sobotního vyvrcholení ligového klání se 4 trestnými body z 12. příčky.

Bruynseels s Lady Cracotte v sobotu ani napodruhé nezaváhal a opět dojel s nulou na bodovém kontě. To samé se bohužel nepovedlo na parkuru vysokém do 160 centimetrů dalšímu z Pražských lvů - Pederovi Fredricsonovi na 12letém valachovi jménem H&M All In. Do cíle dovezl 8 trestných bodů, ale celkových 12 bodů v kombinaci s časem 134,13 sekundy stačil na 9. místo výsledkové listiny a 13 bodů do tabulky družstev. V součtu jich mají již 174 a o bod předstihli Berlin Eagles.

Ačkoliv se družstvu London Knights tentokrát vůbec nedařilo a skončilo sedmnácté, s 304 body stále bezpečně vede průběžné pořadí. Druzí Valkenswaard United díky stříbrné příčce při domácím mítinku stáhli ztrátu na Londýnské rytíře na 24 bodů. Na bronzový stupínek se posunuli Rome Gladiators, kteří ve Valkenswaardu zvítězili. Aktuálně mají 225 bodů.

Přes dvě stovky mají také Shanghai Swans (221 b.), Miami Celtics (214 b.) a Montreal Diamonds (209 b.). Před Pražskými lvy jsou ještě Scandinavian Vikings (199 b.), Madrid in Motion (193 b.) a St. Tropez Pirates (186 b.).