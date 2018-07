Matuš prošel v Praze cutem jako jediný Čech, z 10. příčky může útočit

součást evropské Challenge Tour (par 72, dotace 185 000 eur)

po 2. kole: 1. Senior (Angl.) 134 (68+66), 2. Zucchetti (It.) 135 (68+67), Coussaud (Fr.) 135 (66+69), Arnaus (Šp.) 135 (63+72), Schneider (Něm.) 135 (67+68), Girrbach (Švýc.) 135 (65+70), ...10. Matuš 137 (69+68), cutem neprošli 72. Lieser 142 (73+69), 81. Mrůzek 143 (72+71), 100. Kořínek 145 (73+72), am. Brixi 145 (76+69), 115. Suchan 147 (71+76), 124. Cafourek 148 (74+74), 127. Tintěra 149 (74+75), 129. Suk 150 (77+73), Gál 150 (75+75), 135. am. Benák 151 (75+76), 139. Dědek 152 (77+75), 142. am. Melichar 153 (79+74), 150. am. Lisý 159 (76+83), 151. Nič (všichni ČR) 161 (83+78).