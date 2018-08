Ikonický výjezd na Praděd po kolečkových lyžích láká i Bauera

Za závodem od jeho počátku stojí Václav Sedláček, rýmařovský běžkař, který na kolečkových lyžích dojíždí za prací záchranáře do Bruntálu. „Před pěti lety už existoval výjezd na Šerlich a na Ještěd, takže se objevil nápad, že by mohl vzniknout seriál podobných závodů. Navrhl jsem Praděd, a když se podařilo připravit první ročník, chytlo se to a od té doby jedeme,“ líčí 32letý sportovec.

Závod s hromadným startem je součástí seriálu Efisan Skiroll Classics, ale je otevřený pro každého, kdo se chce poměřit s náročným stoupáním. Trať měří 9,1 kilometru, během kterých závodník zdolá převýšení 640 metrů.

„Prvních šest kilometrů na Ovčárnu má stabilní sklon sedm procent. Pak se na 800 metrů cesta trochu zlomí i s malým sjezdem od horské služby k odbočce na Barborku a následně přijde nejprudší pasáž kolem Kurzovní chaty, kde je sklon místy i devět procent,“ popisuje Sedláček. „Je to těžký kopec a přidává mu i to, že nemá žádnou rozjezdovou pasáž. Hned se startuje do kopce, takže to není úplně jednoduché.“

Loni skončil druhý Lukáš Bauer, když neodolal nástupu Jana Šraila, a nejúspěšnější český běžec na lyžích poslední dekády by neměl na startu chybět ani letos.

„Lukáš mi to přislíbil. Může se to samozřejmě změnit, ale plánuje návštěvu spojit s krátkým soustředěním svého týmu. Závod má rád, což platí i pro kopce v Jeseníkách. Navíc den po Pradědu je další závod na Dlouhé stráně,“ zmiňuje Sedláček další vyhlášené jesenické stoupání zařazené do Efisan Skiroll Classics.

V průběžném pořadí po úvodních dvou dílech drží Sedláček druhé místo za jesenickým Adamem Fellnerem. Žádný útok na první místo ale při svém závodu na Praděd nechystá. „Své umístění vůbec neřeším, spíš hlídám, jestli všechno funguje, jak má. Kdyby bylo potřeba něco řešit, asi bych i zastavil, ale naštěstí to zatím nebylo potřeba,“ přiznává ředitel závodu.

Loni i tak dokázal skončit na čtvrtém místě. „Sám se vůbec nepřipravuju, celý den lítáme kolem organizace, pět minut před startem seběhnu na start s lyžemi na nohách a jede se,“ říká se smíchem.