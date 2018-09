Kopec pouze pro vyvolené. Ale Češi plánují útok na duhový dres

„Něco podobného nepamatuji,“ řekl Roman Kreuziger, lídr české reprezentace.



Právě on tady - ve stoupání zvaném Highway to Höll - touží bojovat s nejlepšími. Doufá, že bude ve velmi prořídlé skupině favoritů.

„Je to závod pro pár vyvolených vrchařů,“ přidal Kreuziger k extrémně náročné trase měřící 259 kilometrů s celkovým převýšením téměř pět tisíc metrů.

Vítejte v pekle

Klíčový výšlap měří jen 2,8 kilometru a začíná přívětivější částí po Höttinger Gasse. Naposledy si ho čeští reprezentanti projeli v pátek. A zejména v dolní pasáži bylo nebývale rušno: profesionálové se museli vyhýbat zvídavým hobby jezdcům.

Nejtěžší úsek začíná až v polovině, kdy jezdci překříží místní potok a zmizí v lese. Tam začne peklo a nejprudší pasáže, kdy sklon neklesne pod 17 procent, naopak se na několik desítek metrů zvedne až na 28!

„V závěru už to tam někteří půjdou snad i pěšky,“ utrousil Zdeněk Štybar poté, co si úsek projel. „Je to opravdu hodně ostré.“



Až cyklisté uvidí na pravé straně cesty vyhlídkovou restauraci Gramart, budou mít to nejhorší za sebou. Jenže právě v místech, kde se sklon trochu zmírní, bude dost možná rozhodující chvíle pro útok.

„Výrazné rozdíly se mohou udělat právě těsně před vrcholem, kde se stoupání lehce narovnává,“ domýšlel Roman Kreuziger.



Následuje krátký přejezd po vrstevnici a technický sjezd zpět do Innsbrucku. I ten nakonec může rozhodovat. Měří šest kilometrů, je poměrně technický a nabídne plno záludností.

„Jsou tam kanály a pár zatáček, kde je dobré si dávat pozor,“ zjistil Kreuziger.

Dvoukilometrová rovinka do cíle bude už jen zlatým hřebem závodu.

Vše na Kreuzigera

Jenže než se pod Highway to Höll cyklisté dostanou, čeká je 250 kilometrů. Startují už v 9.40 a prvních 57 kilometrů vede víceméně po rovině. Pak se silnice zvedne na Gnadenwald. Zhruba 2 600 metrů s průměrným sklonem 10,5 procenta zajistí první selekci v pelotonu.

„Tam to rozhodně nesmíme podcenit. Zkusíme být schovaní, ale vepředu. Byla by poté škoda zbytečně plýtvat silami a lepit rozestupy,“ vysvětlil Štybar.

Po dalších 25 kilometrech poprvé projedou cílem, aby následně sedmkrát obkroužili olympijský okruh. Na 24 kilometrů dlouhém okruhu bude nejtěžší osmikilometrové pravidelné stoupání na Igls. Průměrný sklon je 5,7 procenta.

„Roman (Kreuziger) si nemohl přát lepší kopec,“ poznamenal Štybar.

V úvodních kolech bude mít ještě dost práce. „První polovinu závodu chci zachytávat útoky, aby se na čele nevytvořila silná skupina a nejelo se ostré tempo hned od začátku,“ poodhalil.



Do cíle v Innsbrucku se však dvaatřicetiletý Štybar během nedělního závodu nejspíš nepodívá. Souboj o titul dost možná uvidí u televize.

„Už v posledních dvou okruzích toho na mě bude příliš. Když budu mít super den, možná najedu do toho posledního,“ odhadoval Štybar.

Jeho hlavní starostí bude, aby v závěru nechyběl v čelní skupině favoritů i Roman Kreuziger.

„Roman říká, že se cítí velmi dobře, vsadíme všechno na něj,“ netajil Jan Hirt, vynikající vrchař a další pomocník v šestičlenné české sestavě.

Největší favorit? Francouz s knírkem

Na startu v Kufsteinu bude 188 závodníků. Kdo z nich má největší šanci obléknout na pódiu v Innsbrucku duhový dres?

„Julian Alaphilippe, Roman, bratři Yatesové, Alejandro Valverde nebo Dan Martin,“ vypálil bez většího přemýšlení Štybar.

Alaphilippe, král hor na Tour de France a Štybarův kolega ze stáje Quick-Step, naposledy absolvoval etapák Okolo Slovenska.

„Jsem odpočatý a připravený,“ prohlásil Francouz. „Na téhle trati nemůže pomýšlet na triumf 50 jezdců. Bude to hodně tvrdé, ale já jsem odhodlaný vydat ze sebe vše. Máme skvělý tým,“ doplnil.

Mezi své domestiky může počítat hvězdné vrchaře Romaina Bardeta, či Thibaulta Pinota. Francouzi doufají v mistra světa po dlouhých 21 letech.

Favorit Julian Alaphilippe se drápe na pekelný kopec Höll



Silnou sestavu a nejvyšší ambice mají i Španělé. Osmatřicetiletý Alejandro Valverde potvrdil vynikající formu na Vueltě - celkově dojel pátý, vyhrál bodovací soutěž a navrch dvě etapy. Nedělní profil mistrovského závodu mu sedí jak ušitý.



„Valverde nepotřebuje odpočívat, Vuelta ho spíš posílila. Má velký motor,“ podotkl Štybar.

Kdo dál patří mezi favority? Dvojčata Adam a Simon Yatesovi v britských dresech. Nebo excelentní klasikář a olympijský šampion Greg van Avarmaet přiznal: „Závěrečný kopec je na mě asi příliš těžký. Moje šance na vítězství je malá, ale existuje,“ uvedl Belgičan.

Potřebuje jen vymyslet správnou taktiku. Stejně jako třeba bývalý mistr světa Michal Kwiatkovski z Polska, slovinská raketa Primož Roglič, irský nezmar Dan Martin a… Ano, nezapomínejme na Petera Sagana.

Nikdo neví, co očekávat od trojnásobného světového šampiona. Zvlášť pokud se zotavil z pádu na Tour. „Ale v tom prudkém stoupání na Höllnemá šanci, musel by odjet dřív,“ hodnotil Štybar.

Bude i na něm, aby slovenského fenoména pohlídal. A pod závěrečný kopec přijela v čele skupina včetně Romana Kreuzigera. Pak začne cesta do pekla. Češi na ní budou doufat v duhový dres mistra světa.