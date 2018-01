Déja vu mosteckých házenkářek s Rumunkami. Chystá se další thriller?

„Zalau je soupeř na naší úrovni,“ tvrdí mostecký trenér Peter Dávid, což dává tušit další vyrovnaný duel, a tudíž strhující scénář.

Černí andělé mají po dvou vystoupeních v tabulce skupiny D jeden bod za domácí remízu 21:21 s dánským gigantem Larvikem. Zalau už získalo body dva, doma naposledy předčilo švédský Höörs 24:21.

„Rumunky jsou rvavé, na hřišti až nečestné,“ míní mostecké křídlo Tereza Chmelařová. „Ale když jsme remizovaly s Larvikem, nebude s nimi problém,“ usmála se.

Po skandinávských rivalech dorazí soupeř z jiného těsta, start je dnes v šest večer. „Rumunky hrají mnohem silovější házenou než my. Trochu zjednodušeně by se dalo říct, že jejich hra je více přímočará,“ zdůraznil na klubovém webu Dávid, který prahne po prvním skupinovém vítězství. „Už jsme zjistili, že na tyto soupeře máme, mnohem víc si věříme a všechno je otevřené. Skupina bude velmi vyrovnaná. Po těsné porážce a remíze je na řadě výhra.“

Andělé v pátek v interlize doma přemohli bezbodového outsidera Bánovce 30:22. A už myslí na Zalau, které studovali před obrazovkou. „Na videopřípravu klademe poměrně velký důraz, absolvujeme ji čtyřikrát během týdne. Chceme se maximálně připravit a mít nastudovaná všechna dostupná utkání, abychom si později nemohli nic vyčítat,“ poznamenal Dávid.

Půjde o thriller jako na podzim 2013? Most v odvetě 3. kola heroicky vygumoval sedmigólové manko, rozhodly sedmičky. Rozstřel skončil 5:4 a Andělé dostali vyprodanou halu i sebe do sedmého nebe. „Takový scénář by nenapsal ani Spielberg,“ jásala brankářka Dominika Müllnerová.

Jaký scénář bude teď?