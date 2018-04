Play off startuje, jičínští házenkáři se pokusí překvapit Karvinou

„Určitě jsme si radši přáli tým z Čech. Ať kvůli vzdálenost, tak i formy. Myslím, že Karviná je po horším začátku sezony na vítězné vlně a má v extralize nejsilnější tým,“ říká před startem čtvrtfinálové série tahoun Jičína Ondřej Šulc. Ten by měl být pro tým Karviné největší hrozbou.

„My máme na své straně výhodu domácího prostředí. Ale Jičín je velice houževnatý a nebezpečný tým, mají několik ostřílených borců. Největší pozor si musíme dát na Ondřeje Šulce,“ uvedl trenér Karviné Marek Michalisko.

Jeho svěřenci si v letošní sezoně dokázali s Jičínem dvakrát poradit, na domácí palubovce vyhráli o sedm branek 30:23 a na východě Čech brali dva body za výhru 28:24.

„Jedeme do Karviné v pozici outsidera. Bude to tam velmi těžké, protože je požene plná hala. My se tam pokusíme překvapit, ale aby se to povedlo, musíme předvést výkon nad hranicí našich možností,“ řekl před prvním utkání trenér jičínského Ronalu Petr Mašát.

Karviná - HBC Ronal Jičín Čtvrtfinále extraligy házenkářů 1. utkání se hraje dnes od 18 hodin v Karviné

2. utkání už v neděli od 10.30 rovněž v Karviné

3. utkání v sobotu 21. dubna od 18 hodin v Jičíně

případná další utkání 22. dubna v Jičíně a 25. dubna v Karviné

Jičín skončil v základní části na 7. místě, získal 19 bodů.

Karviná byla v základní části druhá se ziskem 29 bodů.

Jičínu se v Karviné nedaří, nevyhrál tam od roku 2012 Další čtvrtfinálové dvojice: Lovosice - Kopřivnice, Plzeň - Dukla Praha, Zubří - Frýdek-Místek



Největší pozor si jičínští házenkáři budou muset dát na gólmana Nemanju Marjanoviče a kanonýra Marka Monczka, který byl v základní části čtvrtým nejlepším střelcem celé extraligy.

„Oni v létě kompletně tým přestavěli. Chvíli trvalo, než se sehráli, ale myslím, že teď jsou v nejlepší formě. Mají to postavené na výborném gólmanovi, velmi dobře také hraje Michal Bruna. Bude to velmi těžké,“ soudí Šulc.

Snaha Jičína v Karviné je jasná: vyhrát aspoň jeden zápas a mít jistotu dvou utkání na domácí palubovce. Jedno utkání se bude hrát určitě a bude na programu přesně za týden.

„Nejlepší scénář by byl, kdybychom měli jistotu dvou utkání na domácí palubovce, a k tomu potřebujeme v Karviné alespoň jednou vyhrát. Každý zápas začíná od nuly a v play off se může stát opravdu cokoliv. Musíme však předvést lepší výkon, než jaký jsme na jejich palubovce předvedli v základní části,“ zdůraznil jičínský lodivod Mašát.