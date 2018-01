Pardubičtí basketbalisté touží prolomit sérii nezdarů na palubovce USK

„Nedaří se nám tam, loni jsme na Folimance prohráli obě dvě utkání,“ připomíná jeden z koučů Beksy Tomáš Bartošek. Ale rovnou dodává: „O to větší budeme mít snahu a motivaci uspět. Věřím, že do zápasu vstoupíme se stejnou energií jako do středečního derby se Svitavami a v hlavním městě podáme stejný, nebo ještě lepší výkon.“

Skutečně - prestižní zápas se svitavskými Tury byl pro Pardubice jedním z nejpovedenějších v letošním ročníku. Na hrací ploše naprosto dominovaly a vyhrály 91:64, díky čemuž si podržely průběžné druhé místo v Kooperativa NBL.

11-4 Aktuální bilance výher a porážek basketbalistů Pardubic. V lize jsou druzí.

To osmí Pražané se myšlenky na středeční ligové kolo pravděpodobně snažili co nejrychleji zapudit. V Opavě v něm totiž schytali krutý debakl o třicet bodů - podlehli tam 50:80.

Proti Pardubicím, s nimiž venku ztratili úvodní říjnový vzájemný mač 67:83, by nicméně mohli mít ve srovnání s ostatními týmy podstatnou výhodu. Není totiž jisté, že v barvách Beksy nastoupí křídelník Dominez Burnett. Nejlepší střelec soutěže byl nemocný.

Tak jako je dynamika druhým jménem Američana Burnetta, sází na běhavý basket rovněž mladý tým USK.

„V první řadě musíme zastavit jeho rychlý protiútok,“ podotýká trenér Bartošek. „Na útočné polovině hřiště se hráči soupeře často snaží vnikat z perimetru do vnitřního prostoru - buď po situaci pick’n’roll (uvolnění hráče za pomoci clony), nebo po hře jeden na jednoho. Díky dobrému vykrytí prostoru poté vyhazují míč na trojku a nutí bránící tým k rotacím. Hrozně důležitá tedy bude naše odolnost v obraně v dílčích individuálních soubojích,“ doplňuje Bartošek.