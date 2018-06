Motlík oslavil slovenský bronz. Teď by si chtěl zachytat proti Plzni

„Házená je tady sport číslo jedna, obrovskou podporu má ze strany města. Medaile byl náš cíl už loni, letos se to konečně povedlo,“ popisoval 47letý matador Motlík.

V sérii o bronz Bystrica přetlačila v pěti zápasech Šaľu, rozhodující bitvu vyhrála v domácí hale 30:26.

„Strašně těžká série. Šaľa má v kádru spoustu bývalých i současných reprezentantů, všechny zápasy byly vyrovnané,“ mínil gólman, který odcházel na Slovensko předloni po zisku mistrovského hattricku s plzeňským Talentem.

Brzy si vydobil pozici i v Považské Bystrici, byť loni v létě se do klubu po čtyřech letech v Německu vrátil někdejší reprezentant Ladislav Kovačin a v týmu měl za konkurenta ještě dalšího zkušeného gólmana Martina Biela.

„Pořád platí, že jako cizinec musíte být o krok napřed. Odchytal jsem největší porci minut, byl jsem braný jako gólman číslo jedna. Jsem spokojený,“ hodnotil Motlík, který v minulosti strávil deset let ve Francii.

Na začátku sezony ho přitom zabrzdilo zranění ramene, naskočil až do šestého kola v Nových Zámcích. „Jel jsem tam původně jako třetí gólman, jenže Lacovi se nedařilo a Martin se zranil. Šel jsem do branky, vyhráli jsme a tím se to nastartovalo. Ale měl jsem strach, rameno ještě nebylo stoprocentní, a kdybych se znovu zranil, kdo ví...“

Se slovenským klubem se Motlík v uplynulé sezoně dostal i do osmifinále Challenge Cupu, kde tým vypadl s portugalskou Madeirou.

Jenže teď, po dvou sezonách, se s Povážskou Bystrickou loučí...

„Klub chce dát prostor mladším klukům. Nějaká jednání byla, ale musel bych s platem o polovinu dolů. Nakonec jsme se domluvili, že na Slovensku skončím.“

Bez zášti, Motlíkovi zůstávají příjemné vzpomínky. „Našel jsem tady spoustu přátel, kteří mi budou chybět. Extraliga má kvalitu, v té první sezoně byla výš než ta česká. Dost ji ale poznamenalo, že se nedotáhly plány na společnou soutěž. Hodně hráčů proto loni odešlo ven. Podle mě je to obrovská škoda.“

V říjnu mu bude osmačtyřicet, ale končit nemíní. „Zdraví slouží, výkonnost si držím a pořád mám velkou chuť. Myslím, že rok dva ještě můžu chytat,“ reagoval Motlík.

Navíc stále živí velké přání - zachytat si proti Plzni, kde je doma. „Nějaké nabídky jsou. V nejbližších dnech mám jednání s jedním nejmenovaným moravským klubem. Extraligovým...,“ naznačil.

Kdo ví, třeba se už na podzim Motlíkovi přání splní.