Poslechla kouče a „zavřela“ branku. Snad to není sen, říkala Kudláčková

Ještě nikdy nenastoupila od začátku zápasu. Vždy se do branky dostala až v jeho průběhu. A tenhle scénář se neměnil ani v osmifinále mistrovství světa proti Rumunsku.

Pak ale přišel zlom. Petra Kudláčková naskočila do druhého poločasu, předvedla několik fantastických zákroků a výrazně přispěla k průlomovému postupu Češek mezi osm nejlepších týmů planety. Ten pojistila Michaela Hrbková gólem na 28:27 sekundu před koncem.



Od rozdělení federace to házenkářky nedokázaly - až teď. A proto si ani slávistka Kudláčková nebyla jistá, zda to není jen krásný sportovní sen.

Co vám po zápase prolétlo hlavou?

Že tomu pořád nevěřím. Bojím se, že se vzbudím a někdo mi řekne, že za chvilku hrajeme... Je to fantastický pocit a pro nás obrovský úspěch.

Kde se v týmu vzala síla do velmi dramatické koncovky?

My sílu máme, ale konečně ji soupeř neměl větší než my. Musím říct, že jsme si to opravdu vybojovaly - Rumunsky se lekly a herně odešly. V tu chvíli jsme věděly, že je to naše šance a musíme to urvat.

Blýskla jste se znovu několika skvělými zákroky. I proti nejlepší házenkářce světa Cristině Neaguové. Studovala jste její zakončení?

Snažila jsem se o to, ale ona je obrovsky vyspělá hráčka, která trefuje všechny čtyři kouty. Moc se z toho nedalo vyčíst, spíš jsem čekala až ji dojdou síly.

Nakonec vstřelila třináct branek…

… věděly jsme, že ji musíme eliminovat. Že deset branek nám dá, ale nesmí nám jich nastřílel celkem dvacet. Což se povedlo.

Kde se nyní vaše tažením turnajem zastaví? V cestě bude ve středu ve čtvrtfinále Nizozemsko, obhájkyně stříbra.

Doufám, že půjdeme dál. Třeba až do semifinále.