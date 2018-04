Poprask u Red Bullu: Tým obvinil z nehody oba své jezdce

Psalo se 40. kolo. Daniel Ricciardo se před chvíli vrátil z boxů a byl plný zloby. Kvůli nepovedené zastávce u mechaniků Red Bullu se propadl za Maxe Verstappena. Týmového kolegu, kterého jen o pár kol dříve předjel.

Australan se pokusil nezdolného soka předstihnout na cílové rovince. Díky systému DRS získal rychlost, blížil se jako blesk, hledal cestu před pomalejšího Verstappena, ale Nizozemec se odmítl nechat předjet. Navzdory úmluvám mezi jezdci změnil směr jízdy hned několikrát, kličkoval po dráze jako malý kluk a Ricciardo do něj zezadu najel. Obrovská rána, karbonové trosky ve vzduchu a oba ambiciózní jezdci Red Bullu mimo hru. Šéf stáje Cristian Horner se chytil za hlavu a šéfkontruktér Adrian Newey se otočil a okamžitě odešel z boxové zídky. Tohle byl průšvih.

„Nechali jsme jezdce mezi sebou závodit a takhle se nám odměnili,“ spílal závodníkům šéf motorsportu Red Bullu Helmut Marko. „Byl to závodní incident mezi těmi dvěma. Jsou na vině oba. Je to jejich chyba. Nemáme nikdy jezdce číslo jedna a jezdce číslo dvě, necháváme jim volnost. Ale očekáváme od nich zodpovědnost.“

Tým tedy odmítl označit viníka a překvapivě tak neučinili ani jezdci. Dokonce Max Verstappen, který v podstatě pokaždé má jasno a chrlí obvinění a urážky na všechny strany, tentokrát zůstal klidný.

„Je to ohromné zklamání pro tým, ztratili jsme dnes spoustu bodů,“ nechal se slyšet Nizozemec. „Nemyslím si, že je potřeba řešit, koho to byla chyba. Reprezentuje tým, velké množství lidí a pokud se něco takového stane, není to dobré ani pro jednoho z nás. Dnes jsme spolu hodně závodili, byly to pěkné souboje a bylo to fér závodění, je škoda, že to takhle dopadlo.“

Podobně mluvil i Ricciardo. „Není to o obviňování jeden druhého. Je to hlavně o omluvě týmu, to je teď jediná možnost. Není to vůbec pěkná situace. Jinak to byl dnes úžasný den. Dovolili nám závodit a já i Max závodění milujeme. Bylo to cool! Hodněkrát jsme se dostali opravdu blízko a občas byli zcela na limitu.“

Dovolí ještě někdy vedení stáje Red Bull svým jezdcům, aby takto otevřeně spolu závodili, bojovali kolo na kolo na dráze? Pro Ricciarda i Verstappena by bylo zklamáním, kdyby tomu bylo jinak. „Nemyslím si, že by bylo správným krokem zakázat nám proti sobě závodit. Ale promluvíme si o tom a uvidíme,“ zakončil Verstappen.