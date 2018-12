Pokljuka se chystá na MS. Biatlonisté kritizují nespravedlivou střelnici

Ondřej Moravec na ní při nedělním stíhacím závodě zaznamenal čtyři nuly. Přesto za cílem vykládal: „Jsem naštvaný. Tohle není férové prostředí.“

Jak si jeho slova vysvětlit?

V průběhu závodu se pohyboval mezi 20. a 25. místem. Proto střílel vždy v zadní části střelnice, na které se nachází 30 stavů.

Bezprostředně před střelnicí je však na trati v Pokljuce sjezd.

Což je ten problém.

„Pokud sjíždíte na střelnici v popředí závodu, tak v té nabrané rychlosti ze sjezdu dojedete od stavu 25 k jedničce ani ne za pět vteřin,“ popisoval Moravec. „Zato když já střílím až na pětadvacítce, musím okamžitě po tom sjezdu brzdit, čímž hned ztrácím tři vteřiny. A poté, co dostřílím a vydávám se zase na trať, tak než dojedu v mnohem menší rychlosti od pětadvacítky k jedničce, trvá mi to dalších 10 vteřin.“

Stručně řečeno, kdo střílel na zadních stavech, ztrácel v každém kole na střelnici z tohoto důvodu nezaviněně dalších zhruba 12 sekund.

Moravec, jenž v předchozím týdnu kurýroval střevní onemocnění, nebyl v neděli spokojený s vlastní běžeckou formou.

„Jo, jel jsem na trati tužku a ztrácel v každém kole,“ nezastíral. „Ale když se mi k tomu v každém kole připočítávalo ještě těch 12 vteřin ze střelnice, přestože jsem tam dával nuly, vytočí vás to. Není to prostě fér. Neznám jinou střelnici, kdy někteří závodníci musí brzdit z kopce na střelnici.“

Nebyl zdaleka jediným z biatlonistů, který na tento problém Pokljuky poukazoval. Eva Puskarčíková vyprávěla, jak závodnice „bojují“ na trati o to, aby přijely na střelnici až na 31. místě, namísto 30. místa, protože jednatřicátá žena už opět střílí na stavu číslo 1 a může tedy prosvištět celou střelnicí s nabranou rychlostí ze sjezdu.

ITALSKÁ OSTROSTŘELKYNÉ. Dorothea Wiererová v Pokljuce.

„Víme o problému zdejší střelnice a určitě toto téma v rámci příprav Pokljuky na mistrovství světa otevřeme,“ tvrdí Jiří Hamza, viceprezident IBU. „Problémem ale je, že by Slovinci možná museli odbagrovat tak půlku stadionu, aby to vyřešili. Navíc areál je na území národního parku a veškeré zásahy do krajiny se jim tu složitě domlouvají.“

Moravce po nedělním závodě naštvání postupně opouštělo a začal vzhlížet k dalším pohárovým kolům, na která by už měl být fyzicky lépe připraven než po pokljuckém onemocnění.

„Nějaký docela slušný počet bodů jsem tu posbíral,“ bilancoval první kolo v Pokljuce. „Je to důležité i proto, že jedeme také o postup do masáku v Novém Městě. A Nové Město je pro mě prvním cílem této sezony, na to se chci opravdu dobře připravit.“

V rámci třetího kola poháru se hromadný závod mužů pojede v Novém Městě 23. prosince. Z pořadí Světového poháru se do něj probojuje 25 nejlepších mužů.

Ondřeji Moravcovi momentálně patří přesně 25. příčka.