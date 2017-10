Postup je pryč, ale házenkáři Plzně chtějí Španěly zlobit

Jistě, po výprasku 26:40 minulou neděli v Pamploně je postup do další fáze evropské soutěže v trapu, ale Plzeň se chce rozloučit se ctí.

„Jsou to bombarďáci, každý útok končí tvrdou ranou, aspoň si zachytáme. A taky nám chybí kila, soupeř má váhovou a silovou převahu,“ pousmál se gólman Talentu Karel Šmíd, který proti Frýdku předvedl řadu skvělých zákroků.

Španělský tým je jiná káva. V minulém ročníku Poháru EHF se dostal až do čtvrtfinále, v domácí soutěži nahání giganta z Barcelony. Vidět takový tým v akci je velké lákadlo. „Síla Španělů je nezpochybnitelná. Mají v sestavě borce, kteří prošli Barcelonou.

V nejtěžší konkurenci se sice neprosadili, ale v Helvetii odvádějí výbornou práci. Uvidí se, v jaké přijedou sestavě, jestli pár hráčů nepošetří. My se v každém případě pokusíme o co nejlepší výsledek. Když do toho dáme všechno, něco ubráníme a předvedeme dobré akce, budu moc rád,“ uvedl trenér Talentu Michal Tonar.

V úvodním utkání zářil především Campos Nantes, který Plzni nastřílel deset gólů. „Ten ostatní převyšoval a zápas rozhodl,“ mínil Šmíd. „Bohužel se nám nepovedlo uhrát lepší výsledek a těžko můžeme myslet na postup. Ale před našimi fanoušky se chceme ukázat v co nejlepším světle.“

Nabízí se zároveň smutná otázka: Je rozdíl čtrnácti gólů reálným odrazem klubové úrovně české a španělské házené? „Odvíjí se to od síly kádrů,“ reagoval trenér Tonar. „My jsme tam 25 minut hráli vyrovnaně. Jenže oni prostřídali tři spojky a kvalita se vůbec nesnížila, ten tlak byl po celé utkání. My to hráli v devíti lidech a síly ubývaly. V českých klubech je bohužel finančně nereálné mít dvacetičlenný kádr na stejné výkonnosti takové úrovně.“

Další věcí je podle Tonara minimální konfrontace s týmy na takové úrovni. „Na to obrovské tempo v české lize není zvyklé žádné mužstvo. Když to pak přijde, chvíli jen koukáme...“