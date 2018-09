Plzeňští házenkáři snadno vyřadili Glasgow z Poháru EHF

Nejlepším střelcem odvetného utkání byl autor sedmi gólů Jakub Douda, celkem se proti skotskému soupeři prosadil třináctkrát.

Trenér Michal Tonar se nicméně i po další vysoké výhře na hráče zlobil. „V prvním poločase jsme k tomu přistoupili hodně laxně, od celého mančaftu to bylo žalostné. Zbytečně jsme se dostávali do některých situací, v jiných zápasech by nás to stálo vítězství,“ řekl kouč na klubovém webu.

Litoval hlavně toho, že si plzeňští hráči proti slabšímu protivníkovi nezvedli sebevědomí úspěšnou střelbou.

„Některé rány neměly parametry, aby vůbec skončily v brance. To mě mrzí. V neděli to vypadalo mnohem lépe, tam jsme byli skoro na 80 procentech úspěšnosti. Ale dneska měli kluci v hlavách, že je rozhodnuto. Není ani možné, abychom si nechali dát za sebou tolik gólů z pivota jako na začátku zápasu,“ prohlásil.

Nyní čeká plzeňský tým vstup do extraligy, v sobotu se představí v Kopřivnici. Tonar uznal, že pohárovými zápasy se hráči na premiéru v nejvyšší české soutěži příliš nenaladili.

„To ani náhodou. Vzhledem k soupeři i směrem k našemu výkonu. S tímhle bychom nemohli pomýšlet na úspěch ani proti poslednímu týmu extraligy. Máme čtyři dny na to, abychom se připravili na ostrý start v Kopřivnici. Tam to bude o tisíc procent složitější,“ prohlásil Tonar.