Střelecký výpadek ubral plzeňským házenkářům naděje do odvety

„Vědět, že po takovém výsledku hrajeme za týden odvetu doma, tak by to bylo nadějné, takhle to bude hodně těžké,“ uvedl plzeňský kouč Michal Tonar.

Jeho tým začal lépe než soupeř, po šesti minutách vedl Talent 5:3. Domácí sice brzy srovnali, ale hosté stále drželi krok. V poslední minutě vyrovnával Douda na poločasových 15:15. „Dokázali jsme na soupeře vyvinout tlak, první poločas byl velmi dobrý. Dát v poháru patnáct branek je slušné,“ pokračoval trenér.

Jenže o osudu zápasu rozhodl nástup do druhé půle, kdy domácí po deseti minutách odskočili na 21:16 a skóre dál narůstalo v jejich prospěch. „To rozhodlo, za 22 minut druhé půle jsme dali tři góly, to je žalostné. Asi jsme se namlsali ten první poločas,“ přesně odhadl Tonar klíčovou fázi zápasu.

Domácímu týmu pomohlo i střídání gólmanů, Makedonec Mitrevski ničil plzeňské střelce. Ti se ve druhé půli ani jednou neprosadili ze spojky a nakonec prohráli 21:28.

Už v neděli se v Rumunsku hraje i odvetný zápas a plzeňský Talent neskládá zbraně. „Musíme se odrazit z dobré první půle, vsadit na to, co fungovalo a vydržet to déle. Ideálně šedesát minut,“ doplnil Michal Tonar.