Budějovičtí volejbalisté a Izrael: Kontroly na letišti jsou nepříjemné

Rok 2017 pro ně zápasem evropského Poháru CEV začal. Volejbalisté Jihostroje se střetli ve čtvrtfinále s Maccabi Tel-Aviv. Doma i venku prohráli 0:3. A s izraelským soupeřem aktuální rok i zakončí. V osmifinále stejné soutěže vyzvou Hapoel Matte-Ascher Akko.

V úterý jim kouč Dvořák představí soka na videu. Ve středu ve čtyři ráno vyrazí českobudějovická výprava na letiště do Vídně, aby se ve čtvrtek představila při zápase, který začne v 17 hodin. „Znám i příjemnější destinace, kam bych se chtěl podívat,“ usmívá se smečař Jihostroje Petr Michálek, který byl proti Tel Avivu nejvíce bodujícím hráčem.

Takže se do Izraele podruhé během jednoho roku moc netěšíte?

Že bychom se tam nějak těšili, to se asi říct nedá. S Izraelem jsou spojené různé komplikace. Větší kontroly na letišti. Místo dvou hodin musíte být už tři hodiny před odletem v hale a sleduju různé informace z médií, takže tuším, že dvakrát bezpečno tam asi také není.

Čeká nás těžší soupeř než v lednu, říká kouč V lednu letěl s týmem do Izraele ke třetímu zápasu v pozici hlavního trenéra. René Dvořák vystřídal u českobudějovického mužstva Jana Svobodu právě po domácí porážce s Tel-Avivem 0:3. A v odvetě už se Jihočechům překvapit nepovedlo. Teď je Jihostroj v trochu jiné situaci. Týmu se daří. V domácí soutěži válí a i v odvetě předkola Ligy mistrů ukázal, že se umí poměřit s kvalitními soupeři. V úterý svým hráčům Dvořák čtvrtečního soupeře představí. „Sehnat o nich dostatek informací a třeba videa z Izraele není úplně jednoduché, takže toho zase tolik nemáme,“ pokrčil rameny René Dvořák. Ovšem s tím, že podle dostupných informací je čeká těžký soupeř. „Koneckonců v téhle soutěži už si moc nemůžete vybírat, takže je v podstatě jedno, kam pojedete,“ dodal kouč. Izraelský tým Hapoel Mate-Asher Akko v současnosti vede tamní ligu. V prvním kole Poháru CEV vyřadil srbský Mladost Brcko 3:0 a 3:0. „Na jeho soupisce jsou snad jen dva izraelští hráči. Jinak jsou tam Rusové, Brazilec, Němec, Ukrajinec a na nahrávce dánský reprezentant. Podle informací, které jsem třeba získal od známých z Izraele, se jedná o těžšího soupeře, než byl Tel Aviv v minulé sezoně,“ dodal Dvořák. A cíl mají Jihočeši jasný. Chtějí si přivést přijatelný výsledek pro odvetu.

V lednu jste se s nějakými komplikacemi setkali?

Byly to hlavně ty kontroly na letišti. Jsou nepříjemné. Člověk si i během těch pohovorů přijde jako terorista. Dávají vám různé otázky. Ale jinak tam už asi nic nebylo. Žádní vojáci v hale nebo něco takového.

A co síla soupeře. Z té strach nemáte?

Známá jména tam nemají, moc netuším, jak budou hrát.

V sobotu jste hráli na Kladně. Jak je složité přepnout na evropský pohár?

Je to náročnější. Je to hlavně to cestování. Člověk je rozbitej z toho, že ve čtyři ráno pojedeme od haly a na místo se dostaneme někdy odpoledne. Přiletíme tam a musíme absolvovat minimálně jeden trénink, abychom si zvykli na halu. Celý den je rozhozený. Co se volejbalu týče, jsou to těžší zápasy, ale nic extrémního.

Se třetím Kladnem jste teď poprvé v extralize v sezoně prohráli. Dva sety se hrály přes 30 bodů. Byl to těžký zápas?

Ano. Kdo se tam jel podívat, muselo se mu to líbit. Kladenští hráli výborně. Udělali jsme pár chybiček, co jsme v Liberci zvládli, ale tady to nevyšlo. A myslím si, že velkou roli hrála domácí hala. Ale nelíbilo si mi chování domácích fanoušků proti Filipovi Křesťanovi, které nebylo úplně fér od bučení až po urážky.

Jednou ta porážka přijít musela, ne?

Určitě. Já si nevybavuju rok, kdyby nějaký tým neprohrál zápas. Už to máme za sebou, tak jedeme znovu.

Po té jízdě v extralize si letos věříte víc než v lednu, kdy se vám moc nedařilo?

Máme sezonu dobře rozjetou. Budeme se snažit zahrát co nejlíp. Kdybychom postoupili, tak na nás v dalším kole vychází ruský Belgorod. Další pěkná cesta a soupeř, který je na trošku jiné úrovni.