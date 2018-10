Házenkáři Plzně v předehrávce porazili Brno, kouč i tak hudroval

Úřadující vicemistři z minulých dvou ročníků si ze série čtyř venkovních duelů odvezli šest bodů za dvě výhry a dvě remízy. Dnes potěšili fanoušky jednoznačným vítězstvím, za nímž šli už od prvního poločasu, který vyhráli 14:7. Brňané v závěru zkorigovali skóre, což roztrpčilo domácího trenéra Michala Tonara.

„První poločas ještě šel, ale chyběla větší trpělivost v útoku. Druhý poločas byl z naší strany absolutní propadák, i když jsme nechali zahrát kluky z lavičky. Lehkovážný přístup by se nám mohl v jiném zápase vymstít, nemám z toho dobrý pocit. Všichni by si měli sáhnout do svědomí,“ zlobil se kouč Západočechů, které čeká o víkendu dvojzápas 2. kola Poháru EHF v rumunské Konstantě.

Extraliga házenkářů - předehrávka 5. kola Plzeň - KP Brno 28:22 (14:7)

Nejvíce branek: Stehlík 7/1, Nejdl 6, Tonar 6/1 - Mičola a Havlát po 6, Burget 5.