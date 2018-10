Doma bychom šanci měli, míní po vyřazení plzeňský trenér Tonar

Přesto to bylo letos malinko jiné. S rumunským klubem HC Dobrogea Sud Constanta, jehož roční rozpočet je s tím plzeňským nesrovnatelných dva a půl milionu eur, drželi vždy poločas krok. Ale nakonec dvakrát padli – 21:28 a 23:29.

„Tahle série se rozhodla už tím, že jsme museli odehrát oba zápasy venku,“ litoval trenér Michal Tonar. V Plzni byla v termínu odvety obsazená hala, a funkcionářům Talentu tak nezbylo než kývnout, že se bude hrát dvakrát v Rumunsku.

„Nebudu mluvit o postupu, ale domácí prostředí by udělalo své. Soupeř měl mančaft složený z osmi národností. Chtělo to dostat je pod tlak, tady v Rumunsku jim však hrálo všechno do karet,“ pokračoval trenér Talentu.

Talent v pohárové Evropě * 2018/2019

Plzeň - Glasgow 39:12, 30:12

Constanta - Plzeň 28:21, 29:23 * 2017/2018

Plzeň - Ol. Pireus 21:21, 29:18

Plzeň - HA Pamplona 26:40 (v), 23:30 (d) * 2016/207

Plzeň - Kolding 23:38 (v), 20:31 (d) * 2015/2016

Plzeň - Poreč 27:24 (d), 27:25 (v)

Plzeň - Silkeborg 28:31 (d), 23:35 (v) * 2014/2015

Plzeň - Bolzano 24:17, 26:26

Plzeň - Perm 23:25 (d), 25:30 (v)

I přes vyřazení považuje start v Poháru EHF za velmi prospěšný. „Nelze si hrát jen na českém písečku, házená se posouvá kupředu a to my chceme taky. S takovým soupeřem se v extralize nepotkáme. Constanta má velké cíle, chtějí do skupinové části Poháru EHF. Mě těší, že jsme nepropadli. Teď zapracujeme na odstranění chyb. Věřím, že v extralize ty zkušenosti zúročíme,“ doplnil Tonar.

Otázka ale zní: Je vůbec reálné, aby se plzeňští házenkáři probojovali někdy až do skupinové fáze? V praxi to znamená přejít nejen přes druhé, ale i přes třetí kolo.

„Myslím, že to jde, ale chce to trochu štěstí na los. I ve třetím kole byli letos takoví tři soupeři na podobné úrovni jako my,“ míní sportovní manažer klubu a bývalý gólman Jan Štochl. Jenže také mohl Talent potkat takové giganty jako Kiel, Füchse Berlín či St. Raphael.

To jsou všechno ale jen teoretické úvahy. K tomu, aby se mohly naplnit, je potřeba především znovu uspět v české extralize. V ní teď čeká plzeňský Talent repríza posledního finále, hraje se ve středu 17. října od 20 hodin v Karviné.

Ta mimochodem nastoupí ke druhému kolu Poháru EHF o víkendu proti makedonskému HC Prolet. A bude mít dvakrát výhodu domácího prostředí... Jak poté v lize dopadne konfrontace dvou pohárových účastníků?