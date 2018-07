První soupeř házenkářů Plzně v Poháru EHF je ze Skotska

„Bude to zajímavá konfrontace. Ve Skotsku jsem ještě nikdy ani nebyl,“ říkal cestou z posilovny, kde se hráči jméno soupeře dozvěděli, plzeňský pivot Jakub Šíra. Těšil se, že se s házenou podívá na Britské ostrovy, k tomu ale nemusí dojít.

„Soupeř nás hned po losu kontaktoval, jestli by se nedaly oba zápasy sehrát u nás. Zatím ale narážíme na problémy s halou. Probíráme různé varianty,“ doplnil Jan Štochl.

Glasgow je město proslulé fotbalem, zejména rivalitou mezi Celtikem a Rangers. V házené je neznámé. „Skotský tým se představí v pohárové Evropě vůbec poprvé v historii,“ konstatoval při vídeňském losu zástupce EHF Markus Glaser.

Pro skotský klub je už samotná účast v Poháru EHF velkou událostí. „Jedna věc je jistá. Máme před sebou velkou výzvu, protože všichni naši potenciální protivníci jsou profesionální týmy. Ale chceme si užít každý okamžik tohoto dobrodružství,“ uvedl Glasgow HC na svém Facebooku poté, co byl oficiálně přijat do Poháru EHF. Jak silný to bude protivník, je otázkou.