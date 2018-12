Domácí série pokračuje, plzeňští házenkáři hostí Kopřivnici

„Až do Vánoc hrajeme jen doma, to je velké plus,“ pochvaluje si trenér Talentu Michal Tonar. Po Kopřivnici jeho tým přivítá ještě pražskou Duklu (ST 5. 12.) a Frýdek-Místek (PÁ 14. 12.), domácí šňůru pak završí 27. ledna proti Zubří. „Doufám, že doma natáhneme vítěznou sérii co nejvíc. Už kvůli našim fanouškům, kteří minulé kolo proti Novému Veselí vytvořili výbornou kulisu,“ děkoval kouč.

Ve vyrovnané tabulce se Talent vyhoupl na druhou příčku za lídra z Karviné, který má o bod víc a o jeden odehraný zápas méně. „Některá mužstva jsou níž, než se počítalo a naopak. Zlepšují se Nové Veselí, Hranice i Kopřivnice,“ připomněl Tonar nedělního soupeře.

V úvodním vzájemném utkání sezony přitom Plzeň v Kopřivnici vyhrála jasně 38:29. „Ale to se nám extrémně dařilo v útoku. Čeká nás těžký soupeř, který dozrává už od dorostu,“ varoval trenér Talentu.