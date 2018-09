Plzeň vstupuje v Kopřivnici do ligy. Začátek nebude jednoduchý, ví Tonar

„Začátek sezony nebude jednoduchý. První dvě kola hrajeme venku a ani v Kopřivnici ani poté v Praze na Dukle nás nečeká vůbec nic snadného. V Kopřivnici je to vždycky vyhrocené a napínavé, nedělám si iluze, že teď to bude jinak,“ uvědomuje si 48letý Michal Tonar.

Plzeň už má za sebou Prezidentský pohár v Prešově, kde podlehla domácímu Tatranu a porazila Topoľčany, uplynulý víkend si pak hravě poradila v prvním předkole Poháru EHF s amatéry ze skotského Glasgow. Dnes už ji čeká ostrý start do nejvyšší soutěže.

„Plzeň má velice kvalitní mančaft a je rozpočtem a zkušenostmi úplně někde jinde. My se však celou dobu maximálně připravujeme a porveme se o vítězství. Chceme pokračovat ve výkonech z loňské sezony a věřím, že nás požene plná hala,“ říká kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Talent varuje i rok stará zkušenost, loni v září v Kopřivnici, která nakonec obsadila v extralize solidní sedmou příčku, prohrál 26:28. „A euforie tam trvá, chtějí se posunout ještě výš,“ míní Tonar.

Během léta do sestavy zapracovával nové hráče včetně mladíků z dorostu. „Mlaďoši ještě musí přidat, bylo to vidět třeba v Poháru EHF u Cvikla. Na druhou stranu, Říha si odehrál své. U starších kluků to je jasnější. Z posil zatím plní očekávání Kuba Douda. Je to univerzální hráč, který může naskočit na jakýkoliv post,“ vyzdvihl kouč posilu ze Zubří. Další novou tváří je strakonický talent Nejdl, v kádru nakonec zůstala i srbská spojka Ivančev a z hostování se vrátil křídelník Wildt.

„Základní sestava už nějakým způsobem vykrystalizovala. Uvidíme, jak zvládneme začátek sezony,“ konstatuje Tonar.

Doma se Talent poprvé představí až ve třetím kole, v neděli 23. září hostí Frýdek-Místek.