Plzeňští házenkáři začali extraligu jasnou výhrou v Kopřivnici

„Nechci nikoho vyzdvihovat. Byl to týmový výkon, od výborných gólmanů přes slušnou defenzivu a dát venku osmatřicet branek, je perfektní,“ hlásil cestou z Kopřivnice do telefonu plzeňský trenér Michal Tonar st. „Je to příjemné, ale musíme zůstat nohama na zemi,“ brzdil zároveň přílišnou euforii.

Zklamaný kouč domácích Lubomír Veřmiřovský si posteskl, že tým skládal za pochodu. Uznal, že proti Plzni tentokrát neměli šanci.

„Proti nám dnes stál velice silný mančaft, který získal v posledních pěti letech třikrát titul a dvakrát se stal vicemistrem. Kluci z Plzně jsou dobře trénování, jsou to profesionálové a mají vynikající zázemí. Hrají velice dlouhou dobu spolu, to hovoří za vše. My nesmíme věšet hlavu a musíme se dobře připravit na další zápasy,“ uvedl trenér Kopřivnice.

Talent rozhodl o vítězství prakticky už v prvním poločase, v jehož poslední desetiminutovce získal devítibrankový náskok. Postupně se pak dostali na palubovku všichni hráči ze soupisky a každý z nich se také zapsal do střelecké listiny, s výjimkou gólmana Šmída.

„Jeli jsme do Kopřivnice s respektem. Všichni kluci podali perfektní koncentrovaný výkon a už v první půli jsme položili základ k vítězství,“ pokračoval plzeňský kouč.

„Samozřejmě, že za takového stavu je potom člověk odvážnější. Mohl jsem protočit všechny hráče, každý z nich dostal dostatečný prostor,“ těšilo Michala Tonara st.

Vítězství je podle něho o to důležitější, že teď hraje Talent i další tři zápasy venku. Ten první už v neděli v Praze proti Dukle. „A tam to znovu nebude nic jednoduchého,“ řekl kouč Talentu k nadcházejícímu souboji s tradičním rivalem.